Perú deja atrás la segunda ola de la pandemia, al caer 26 % los contagios

Lima, 19 may (EFE).- Los nuevos contagios por la covid-19 han ido reduciéndose en las últimas cuatro semanas en Perú, y en la última semana este descenso ha sido del 26 %, a la par de la caída del número de fallecidos, según informó este miércoles el Ejecutivo en rueda de prensa.

El ministro de Salud, Oscar Ugarte, declaró que "hay una tendencia de reducción notoria, importante, de esta segunda ola, lo que no nos conduce a bajar la guardia, sino más bien a estar prevenidos de un nuevo repunte".

Al cabo de una sesión del Consejo de Ministros, Ugarte explicó la situación de la pandemia en el país, junto a la jefa del gabinete, Violeta Bermúdez, y al ministro de Educación, Ricardo Cuenca.

"En la última semana, se ha reducido en 26 % los casos nuevos, es una reducción sostenida de las últimas cuatro semanas", precisó Ugarte, en base a los datos provistos por el Centro de Información de Epidemiología del ministerio.

MUERTES CON REPUNTES

El titular de Salud agregó que la reducción de los fallecimientos va en paralelo a los nuevos contagios, aunque precisó que "en la última semana hubo un pequeño repunte, en algunas regiones como Arequipa, por problemas particulares en la región".

"Lo que estamos haciendo es afianzar los aspectos más importantes para culminar esta segunda ola y estar prevenidos de una tercera ola", expresó Ugarte.

Hasta el martes, el número de contagios en el país sumó 1.897.900, con 2.455 confirmados en las últimas horas, en tanto que los muertos por la pandemia ascienden a 66.770, con 299 decesos más respecto al día lunes.

Por su parte, Bermúdez declaró que Perú es el país, en América Latina, con más contratos de compras de vacunas, por más de 61 millones de dosis y otras en negociación, que permitirá vacunar hasta fin de año a toda su población adulta.

Hasta la fecha, Perú ha recibido más de 2,7 millones de dosis, con las cuales más de 1,9 millones de personas han recibido su primera dosis, y más de 828.000 la segunda dosis, indicó la primera ministra.

LLEGAN MAYORES LOTES DE VACUNAS

A su vez, Ugarte resaltó que esta semana llegará al país el mayor lote semanal recibido, de casi 800.000 dosis, lo cual permite ir avanzando más rápido en la campaña de inmunización y ampliar a otros grupos con comorbilidades.

A partir del viernes 21, se empezará a vacunar a los mayores de 65 años, y también a los pacientes con enfermedades mentales graves, enfermedades raras y los que han recibido algún trasplante de órganos.

El ministro estimó que en ocho o diez días se empezará a vacunar a los mayores de 60 años y que "ahí estaremos en la última etapa de los adultos mayores, que son 4,3 millones" de habitantes.

Además, Ugarte explicó que el fin de semana en que se realizará la segunda vuelta presidencial, el próximo 6 de junio, no se programará la vacunación porque algunos centros de inmunización son también lugares de votación.

De otro lado, el Ejecutivo aprobó medidas de urgencia para financiar, con una partida de 211 millones de soles (56 millones de dólares), la compra de 886 camas de alto flujo de oxígeno para los pacientes con un grado moderado de la enfermedad.

Por su parte, el ministro de Educación, Ricardo Cuenca, informó que al menos 14 escuelas en zonas rurales de la región Arequipa, al sur del país, han iniciado sus clases presenciales sin reportar ningún incidente por covid, y que se evalúan otras cinco regiones del país para volver a la presencialidad en junio.