Pérez: "El sábado, que será el día clave, se verá dónde está cada uno"

Redacción deportes, 20 may (EFE).- El mexicano Sergio Pérez (Red Bull), que fue el mejor en el primer ensayo y al final marcó el octavo tiempo en la jornada de entrenamientos libres para el Gran Premio de Mónaco, el quinto del Mundial de Fórmula Uno, declaró este jueves en Montecarlo que "el sábado, que será el día clave, se verá dónde está cada uno".

"Es fantástico volver a pilotar en Mónaco después de no haber corrido aquí el año pasado. Lo estoy disfrutando mucho, porque se trata de una pista fantástica", explicó 'Checo', nacido hace 31 años en Guadalajara (Jalisco).

"Hicimos una muy buena primera sesión y el coche se notaba francamente fuerte", explicó el mexicano, que había marcado el mejor tiempo en el entrenamiento matinal.

"Hicimos algunos cambios entre sesiones y creo que tal vez dimos un paso hacia atrás. Pero es difícil saberlo, porque me encontré mucho tráfico en mi tanda de neumáticos blandos", aclaró Pérez, que afronta en las calles de Montecarlo su quinta carrera con su nuevo equipo.

"Creo que probablemente tengamos trabajo que hacer con miras a lo que respecto a nuestras tandas cortas, pero tenemos mucha información por analizar antes de la calificación del sábado, cuando con suerte podremos estar en la lucha", comentó el bravo piloto tapatío este jueves en Mónaco.

"A pesar de que se perdió la mayor parte de la primera sesión, (el monegasco) Charles (Leclerc) logró terminar el segundo entrenamiento como el más rápido, por lo que los Ferrari se ven fuertes, pero veamos quién se coloca dónde el sábado, que será el día importante", explicó 'Checo', que el año pasado, al ganar en Sakhir (Bahrein), logró su primera victoria desde que pilota en Fórmula Uno.