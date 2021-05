Ozuna se une a escultor francés para lanzar colección de "tokens infungibles"

En la imagen el artista urbano puertorriqueño Ozuna. EFE/ Orlando Barría /Archivo

San Juan, 20 may (EFE).- El artista urbano puertorriqueño Ozuna y el escultor francés Richard Orlinski lanzarán el 28 de mayo una colección única de "tokens infungibles" (NFT) que incorpora el arte y la música a través de la "galería" en línea Rarible, facilitada por Zytara Labs.

"Siempre he tenido un gran aprecio por el arte. Poder colaborar ahora con un artista tan respetado como Orlinksi es una emoción y una inspiración", dijo Ozuna en un comunicado de prensa difundido este jueves.

"Trabajando juntos y brindando a las personas nuestra colaboración de manera directa y única, continuaremos empujando los límites juntos y haciendo que el arte sea accesible", enfatizó el artista.

Ozuna, uno de los cantantes más populares del mundo y ganador de Latin Grammys, hizo historia a principios de este año al convertirse en el primer artista de grabación latino en lanzar una colección NFT.

Estas próximas piezas de arte digital, una colección titulada "El Oso & Wild Kong", están inspiradas en la obra de arte de Orlinski, sobre todo en su escultura Wild Kong y el famoso "oso" de Ozuna.

"Ha sido un gran placer colaborar con Ozuna en esta colección. La tecnología 'blockchain' nos brinda nuevas oportunidades para ser creativos, construir puentes entre diferentes tipos de arte y, lo más importante, hacer que el arte sea accesible para un mayor número de personas, que es un objetivo común que Ozuna y yo compartimos", agregó Orlinski.

"Esta colección es el primer paso de una relación artística a largo plazo entre Ozuna y yo", aseguró el artista.

La colección "El Oso & Wild Kong" incluirá un total de cinco piezas que estarán disponibles en cantidades limitadas con una pieza para subasta y las otras tres disponible a precios fijos.

La pieza "Voiture" tendrá una edición limitada de 500 cantidades limitadas, "Trofeo" 100, "Portorico Calin" 100, "Estadio" 50 y "No Man's Land edición 1 solo una para subasta.

Esta entrega de NFT también incluirá grabados y esculturas originales de Orlinski.

Los NFT son "crypto tokens" que funcionan como piezas únicas de información, a diferencia de las criptomonedas en la que un bitcoin es igual a cualquier otro bitcoin, la criptomoneda más conocida del mercado.

En cambio, un NFT representa una obra de arte única.

De esta manera, los artistas digitales pueden vender sus obras originales y pueden establecer valor en sus piezas, que pueden ser compradas por coleccionistas que ahora tienen un registro de propiedad.