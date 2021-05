Observatorio Venezolano de Prisiones exige garantizar DDHH de reos políticos

Fotografía de archivo de un grupo de personas protestan frente a la sede del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Caracas (Venezuela). EFE/ Miguel Gutiérrez/Archivo

Caracas, 20 may (EFE).- El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) mostró este jueves su preocupación por el "traslado de los presos políticos" desde sedes militares y de inteligencia a cárceles comunes de alto riesgo y pidió que se garantice su integridad física, mental y sus derechos, ya que "no deberían estar tras las rejas".

"El traslado de los presos políticos a centros penitenciarios no les garantiza su integridad física ni mental, considerando que el Estado venezolano no se hace responsable de la alimentación, la salud ni siquiera del derecho a la vida", manifestó la organización a través de un comunicado.

El OVP se refirió así al traslado de varios reos a prisiones comunes, donde se producen, según diversas organizaciones que realizan el monitoreo constante en las cárceles, 350 asesinatos al año entre reclusos.

Para la organización, "ningún preso político debe estar tras las rejas. Todo aquel que se encuentre privado de su libertad por ideas políticas, por defender derechos sociales y políticos o por estar en desacuerdo con órdenes inconstitucionales, debe estar en libertad".

Según denunció la oposición, algunos de los trasladados son Darío Estrada y Robert Franco, detenidos en diciembre del año pasado, acusados de un supuesto complot que impediría la instalación del nuevo Parlamento, de mayoría chavista, en enero.

También fue trasladado el comisario retirado Rigoberto Moreno por su relación con un camarero del palacio presidencial de Miraflores, Dani José Castillo García, a quien encontraron con explosivos; y otros cuatro más, cuyas identidades no fueron brindadas.

La ONG Foro Penal, que lidera la defensa de "presos políticos", aseguró que en el país hay un total de 306 ciudadanos detenidos por causas relacionadas a la política.