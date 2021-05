Muse celebra 20 años de "Origin of symmetry" con una edición remasterizada

El cantante y guitarrista Matt Bellamy, líder del grupo británico Muse. EFE/JuanJo Martín/Archivo

Madrid, 20 may (EFE).- El trío británico Muse celebra el 20 aniversario de su mítico álbum "Origin of symmetry" con el lanzamiento de una nueva edición remasterizada y remezclada que, bajo el título "XX Anniversary RemiXX", se publicará en edición digital el 18 de junio y en vinilo el 9 de julio.

Con la colaboración del productor Rich Costey y de Alex Wharton en los Abbey Road Studios, la banda que lidera Matt Bellamy ha querido "aportar al disco una claridad renovada con un sonido más abierto y dinámico", señala la compañía Warner Music en un comunicado.

Este proceso hizo rescatar partes o ideas escondidas en las grabaciones originales, como un clavicordio en "Micro Cuts" o diferentes grabaciones de cuerda en "Citizen Erased", "Megalomania" y "Space Dementia".

Precisamente, la nueva versión de "Citizen Erased" ha sido desvelada este mismo jueves y ya puede escucharse a través de las principales plataformas digitales.

Además, esta edición XX aniversario añade una canción extra, "Futurism", que estaba incluida en la edición japonesa y que se añadió posteriormente al final del álbum en la edición en streaming, y que añade "una explosión de energía" para cubrir el hueco entre "Feeling Good’ y "Megalomania".

También incluye una reimaginación en 3D de la imagen de portada, obra del artista visual Sujin Kim y basada en la original de William Eager.‘Origin of Symmetry’ fue el disco que lo cambió todo para Muse. Más espontáneo y experimental que su predecesor ‘Showbiz’, su ambición y grandiosidad supuso una ruptura con la tendencias garage rock y nu metal de la época.

El álbum debutó en el número 3 en las listas de Reino Unido y contiene los hit singles "Plug In Baby" y "New Born", además de la archiconocida versión de "Feeling Good".