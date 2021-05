Muere a los 66 años en Miami el reconocido arquitecto Terence Riley

Miami, 19 may (EFE).- El renombrado arquitecto, profesor y crítico de arte estadounidense Terence Riley, creador de un nuevo paradigma cultural de museos en Miami y Nueva York, murió el martes a los 66 años por causas no divulgadas, informaron este miércoles medios locales.

Nacido en 1954 en Woodstock (Illinois), Riley, que fue comisario del Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA) para arquitectura y director del Museo de Arte Pérez de Miami (2006-2009), deja una profunda huella cultural en el sur de Florida.

"En su corta vida, Terry Riley cambió el mundo de muchas maneras. Su alcance intelectual era asombroso y su curiosidad infinita", dijo Beth Dunlop, editora de Modern Magazine y excrítica de arquitectura del Miami Herald, recogió hoy este diario del sur de Florida.

Como arquitecto, Riley fue responsable de la construcción de varios notables edificios residenciales y comerciales de Miami, algunos para el empresario y constructor Craig Robins, quien le contrató para levantar una enorme obra de arte en la pared de un estacionamiento en el conocido como Design District de Miami.

Uno de sus mayores aciertos fue la selección del equipo del prestigioso grupo suizo de arquitectos Herzog & de Meuron para la resonante construcción del Pérez Art Museum.

Riley estudió arquitectura en la universidad de Notre Dame y luego en la de Columbia, donde obtuvo una maestría.

Durante 14 años estuvo al frente del MoMA como comisario de exposiciones y organizó muestras tan importantes como la exhibición "Frank Lloyd Wright: Arqchitect" (1994) o "Mies in Berlin" (2001).