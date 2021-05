Microsoft “entierra” a Internet Explorer y otros seis clics tecnológicos

Fotografía tomada el 24 de octubre de 2011 que muestra el logotipo de Windows en una tienda de Microsoft en Budapest (Hungría). EFE/ Zoltan Mathe /ARCHIVO

Bogotá, 20 may (EFE).- Estas son las principales noticias tecnológicas de la semana en América.

1. ¡Adiós Internet Explorer!

Aquellos que vivieron la prehistoria de internet recordarán las épocas en que en los computadores no faltaban estos tres iconos: el de la conexión vía modem, el de Netscape Navigator y el de su rival, Internet Explorer.

Pues este último sobreviviente de los albores de la autopista de la información, creación de Microsoft, nos dirá adiós en 2022, cuando será reemplazado completamente por su nueva versión, Edge, ya en uso desde 2015.

"La aplicación para PC Internet Explorer 11 será retirada y dejará de recibir apoyo técnico el 15 de junio de 2022 para ciertas versiones de Windows 10", indicó Microsoft a través de su blog corporativo.

2. Grandes botones y muchos colores: Android 12 llega “juguetón”

Elementos circulares, ángulos muy suaves, así como animaciones y colores cambiantes son algunas de las nuevas características del Android 12, la nueva versión del sistema operativo de Google para dispositivos móviles lanzada esta semana, lo que le confiere un aspecto menos serio que en versiones anteriores, más desinhibido y "juguetón".

Aparte de este toque de creatividad, la empresa de Mountain View (California, EE.UU.) le añadió a Android 12 un nuevo indicador -un pequeño punto verde en la parte superior derecha de la pantalla- para alertar al usuario cuando alguna de las aplicaciones esté utilizando la cámara o el micrófono.

Google también aprovechó la ocasión para presentar su nueva plataforma de trabajo Smart Canvas, que integra y profundiza la comunicación entre varias de sus aplicaciones más populares como Docs, Meet, Tasks, Sheets y Slides.

3. Computador cuántico de Google, una criatura que nacerá en 2029

Siguiendo con el gigante tecnológico californiano, se ha comenzado a saber desde el pasado miércoles que tiene planeado para 2029 el lanzamiento de su primer computador cuántico completamente funcional, según el medio especializado Cnet.com.

Con este propósito en la mira, la compañía dirigida por Sundar Pichai está construyendo en Santa Bárbara el Campus de Inteligencia Artificial de Google Quantum, en el que ya trabajan miles de ingenieros, en lo que se convierte en la más reciente señal de que la competencia futura en la informática va hacia ese lado.

4. El bitcóin, "víctima" de China y Europa

El bitcóin no deja de vivir en un constante vaivén. La criptomoneda más utilizada, se desplomó este miércoles un 30 % por los reparos de China y del Banco Central Europeo (BCE), y rondó el piso de los 30.000 dólares, lo que supone un descenso de más del 54 % respecto a su máximo histórico, alcanzado en abril.

Mientras el Banco Popular de China (banco central) decidió no aceptar como forma de pago los "tokens" digitales (activos que funcionan como monedas pero no tienen valor de curso legal), el BCE señaló en su informe de estabilidad financiera de mayo que el bitcóin es un activo "arriesgado y especulativo".

Un par de "golpes" que se suman a las dudas generadas en los últimos días por las declaraciones del fundador de Tesla, Elon Musk, cuya opinión tiene una gran influencia entre los seguidores de las criptomonedas y quien dijo hace casi una semana que Tesla, su marca de vehículos eléctricos, dejará de aceptar pagos con esa criptodivisa por su impacto ambiental.

No obstante ese "miércoles negro", este jueves la divisa digital subió en torno al 9 %, llegando a los 42.000 dólares.

5. The Last of Us Parte II, con "velocidad a la carta" en PS5

The Last of Us II, las aventuras de la atormentada y vengativa Ellie y Abby, una soldado que lidia con el dilema de servir a su milicia o a su culto religioso, gozan ahora de una mejora en su versión para Play Station 5.

Uno de los mejores videojuegos de 2020, con más de 300 premios a nivel mundial, recibió un “parche”, el 1.08, por el cual se podrá jugar hasta a 60 frames por segundo. Esto permitirá, según el blog oficial de Play Station, “elegir la velocidad de fotogramas preferida para complementar el resto de las mejoras que forman parte de la compatibilidad con versiones anteriores”.

6. De Argentina para WhatsApp: ""¡Pará, che"!

“¡Pará, che” parece estarle diciendo Argentina a WhatsApp y la implantación de las nuevas políticas de privacidad de la aplicación de mensajería instantánea más usada en el mundo.

¿Cómo se lo dijo? Mediante una medida cautelar dispuesta por la Secretaría de Comercio Interior en la que se afirma que la última actualización de los términos de servicio y condiciones de privacidad de WhatsApp -propiedad de Facebook- implica "una modificación de las reglas de intercambio de los datos de los usuarios".

"Y su operatividad suponía el ejercicio de un mayor poder por parte de la firma Facebook INC. para procesar información de los usuarios de WhatsApp", agrega.

A diferencia de la actualización de 2016, en esta oportunidad la firma notificó a los usuarios que debían aceptar los nuevos términos "para poder mantener las prestaciones básicas de la aplicación de mensajería, u optar por abandonar la plataforma".

7. La red de internet Starlink, con 52 "estrellitas" más

SpaceX, la compañía de proyectos espaciales de avanzada de Elon Musk, lanzó al espacio desde Florida (EE.UU.) el cohete reciclable Falcon 9 con una nueva tanda de 52 satélites para su red de internet Starlink.

Además de los satélites para suministrar internet de banda ancha, el cohete llevaba acoplado un satélite de radar Capella Synthetic Aperture (SAR) y otro Tyvak-0130, precisó SpaceX vía Twitter.

Según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOOA) de Estados Unidos, este último es "un nanosatélite de observación astronómica de espectro óptico".