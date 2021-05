"Lost Words: Beyond the Page": el videojuego de las palabras perdidas

SCREENSHOT - La historia de "Lost Words: Beyond the Page" es narrada en forma de un diario personal, del que surgen las secuencias de juego. Foto: Modus Games/dpa - ATENCIÓN: Sólo para uso editorial con el texto adjunto y mencionando el crédito completo

A primera vista, los diarios personales no son más que un montón de páginas llenas de historias cotidianas. Lo cierto es que, a menudo, encierran los secretos más profundos. En la nueva aventura de plataformas "Lost Words: Beyond the Page", los jugadores se sumergen en un mundo de cuentos donde la narrativa desempeña el papel principal. Los estudios ingleses de desarrollo Sketchbook y Fourth State han recurrido para ello a un apellido más que conocido: la historia viene de la mano de Rhianna Pratchett, hija del creador de la saga de Mundodisco, Terry Prachett, y autora de los dos primeros reinicios de Tomb Raider. El guion de "Lost Words" es el diario de la joven Isabelle, cuyos pensamientos llevarán a los jugadores a un periplo de varios días. Al comienzo de cada jornada, Isabelle cuenta los altibajos de su vida. Para lidiar con estos, la protagonista decide, en paralelo, comenzar a escribir un cuento. Las palabras se convierten en el contenido del juego y son a la vez una poderosa herramienta, ya que toda la acción tiene lugar dentro del diario. Las líneas que Isabelle escribe en su diario se convierten en las plataformas sobre las que hay que saltar para llevar las palabras a los lugares adecuados. La trama se bifurca cuando Isabelle escribe su cuento de fantasía: entonces, la acción trasciende las páginas del diario y pasa a niveles más elaborados con fondos en 3D. Para completarlos, se pueden recoger palabras en el camino. En los lugares adecuados, estas se pueden utilizar como habilidades, por ejemplo, para destruir obstáculos y abrirse camino en el juego. "Lost Words: Behind The Page" está disponible para su descarga en PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC. dpa