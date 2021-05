Los ministros de comercio de la UE abordarán el acuerdo de Mercosur y la disputa con EE.UU

EFE/EPA/DENIS BALIBOUSE/Archivo

Bruselas, 20 may (EFE).- Los ministros de Comercio de la Unión Europea (UE) discutirán este jueves sobre el peso que debe tener el acuerdo del Mercosur en la estrategia comercial europea para los próximos años, en un encuentro en el que también abordarán las disputas arancelarias con Washington y la reforma de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

A su llegada al encuentro, el secretario de Estado francés de Comercio Exterior, Franck Riester, reiteró el rechazo de su país a ratificar el acuerdo con el bloque latinoamericano, por entender que no tiene suficientes garantías para combatir el cambio climático.

"No podemos firmar este acuerdo de libre comercio. Queremos garantías verificables en materia de lucha contra el cambio climático, la deforestación y de respeto a las normas sanitarias y fitosanitarias", dijo Riester.

Firmado en 2019 entre Bruselas y Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay), el acuerdo no se ha podido ratificar aún por la negativa no solo de Francia, sino también de Bélgica, Países Bajos, Irlanda y Austria, que abiertamente ha manifestado su veto al acuerdo, que tampoco satisface a la Eurocámara.

En la reunión de hoy, los ministros mantendrán también un encuentro con la secretaria de Comercio de Estados Unidos, Katherine Tai, después de que Bruselas y Washington acordaran el martes dialogar para cerrar su disputa arancelaria en los sectores del acero y el aluminio.

La Comisión Europea ha decidido suspender temporalmente la introducción de una nueva ronda de tarifas prevista para el 1 de junio. "Es importante que para final de año seamos capaces de garantizar que estos aranceles se suprimen por ambas partes", dijo hoy el vicepresidente del Ejecutivo comunitario y responsable del ramo, Valdis Dombrovskis.

El ministro de Economía y Energía alemán, Peter Altmaier, dijo también que el encuentro con Tai será una oportunidad para hablar de otro "conflicto bilateral" como el de Airbus y Boeing, en el que Bruselas y Washington han suspendido también sus aranceles durante cuatro meses.

Y es que con la llegada a la Casa Blanca del demócrata Joe Biden, ambas partes se han mostrado dispuestas a suavizar las tensiones y volver a estrechar lazos comerciales.

Los ministros se reunirán también con la directora general de la OMC, Ngozi Okonjo-Iweala con la que abordarán la reforma del organismos que reclama la UE.