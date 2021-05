Los Grizzlies eliminan a los Spurs en el 'play in' de la NBA

Los Memphis Grizzlies eliminaron a los San Antonio Spurs este miércoles al derrotarlos 100-96 en el arranque del 'play in' (repechaje) de la conferencia Oeste de la NBA, con lo que se jugarán el pase a playoffs frente a Lakers o Warriors.

Por primera vez desde su ingreso a la NBA en 1976, los Spurs se quedan fuera de los playoffs en dos temporadas consecutivas.

Antes de su eliminación en 2020, el equipo texano había clasificado durante 22 años seguidos al mando del veterano Gregg Popovich, que no ha confirmado si continuará en el banquillo la próxima campaña.

"No sé si alguna vez he estado más orgulloso de un equipo. Nunca se rindió, sin importar las opciones, las circunstancias. Realmente luchan y es un buena base", dijo Popovich, que no quiso hacer comentarios sobre el futuro de los Spurs.

"La temporada acaba de terminar, ya tendremos tiempo para eso", afirmó el técnico, que cumple su campaña 25 en el banquillo texano.

Los Spurs llegaron con opciones a la recta final pero acabaron condenados por la nefasta noche en el lanzamiento de sus estrellas DeMar DeRozan (20 puntos con 5/21 en tiros de campo) y Dejounte Murray (10 puntos con 4/17).

Por los Grizzlies, el pívot lituano Jonas Valanciunas firmó una actuación imperial en el FedExForum de Memphis, con 23 puntos y 23 rebotes, mientras el joven base Ja Morant firmó 20 puntos y 6 asistencias.

Los Grizzlies, que concluyeron la fase regular en el noveno puesto del Oeste, siguen vivos y se jugarán el pase a playoffs el viernes.

Su rival será el perdedor del otro partido del 'play in' del miércoles entre Los Angeles Lakers (7º clasificado) y los Golden State Warriors (8º).

El formato del 'play in' fue creado por la NBA la pasada temporada para alargar la intriga de la clasificación a playoffs.

Los Grizzlies fueron, precisamente, las primeras víctimas de este minitorneo al caer el año pasado ante los Portland Trail Blazers, que avanzaron a playoffs.

Esta vez Memphis llegaba al cruce como favoritos frente a unos Spurs que habían perdido 10 de sus últimos 12 partidos, y abrió el juego con un demoledor primer cuarto, en el que llegaron a tener 21 puntos de ventaja (38-17).

Valanciunas dominaba a su antojo la pintura y casi firma un doble doble ya en el primer cuarto, con 12 puntos y 9 rebotes, mientras el joven Jaren Jackson Jr. amenazaba desde la línea de tres.

El quinteto inicial de Spurs no tenía respuesta frente al dinamismo de Memphis y Popovich recurrió a los veteranos Rudy Gay y Patty Mills para frenar la sangría.

Los Grizzlies se relajaron y los Spurs, con dos triples del australiano Mills, protagonizaron un espectacular parcial de 20-3 al inicio del segundo cuarto con el que se ponían a solo dos puntos de distancia.

- DeRozan falla en momentos clave -

Tras jugar con precipitación en la primera mitad, el joven Ja Morant, el mejor novato de 2020, comenzó a entonarse y a abrir la defensa de Spurs con sus penetraciones.

San Antonio no perdía la fe y llegó a ponerse por delante (80-79) a siete minutos del final pero 8 puntos seguidos del escolta Dillon Brooks mantuvieron a flote a los Grizzlies.

En la recta final, los Spurs confiaron sus opciones ofensivas al veterano DeMar DeRozan, su máximo anotador de la temporada.

Objeto de una férrea defensa por Brooks toda la noche, DeRozan erró el lanzamiento que hubiera colocado a San Antonio a tres puntos de distancia en el último minuto y los Grizzlies acabaron sentenciando desde la línea de tiro libre.

En el siguiente partido, los Lakers de LeBron James y los Warriors de Stephen Curry buscaban el pase directo a la primera ronda de playoffs, en la que el ganador enfrentará a los Phoenix Suns, mientras que el perdedor recibirá el viernes en su cancha a los Grizzlies.

En el 'play in' de la conferencia Este, los Boston Celtics (7º clasificado) lograron el boleto el martes al derrotar a los Washington Wizards (8º), que tendrán una última oportunidad de avanzar el jueves cuando reciban en su cancha a los Indiana Pacers (9º).

-- Programa del 'play in' de la Conferencia Oeste de la NBA:

- Miércoles

Memphis Grizzlies (9º) - San Antonio Spurs (10º) - 100-96

LA Lakers (7º) vs Golden State Warriors (8º) - (Ganador consigue primer boleto a playoffs)

- Viernes

Perdedor del Lakers-Warriors vs Memphis Grizzlies (Ganador consigue segundo boleto a playoffs)

