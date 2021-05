Leyendas del hip hop celebran la creación de un museo en su "meca", El Bronx

Una decena de leyendas del hip hop, entre ellas Nas, Lil'Kim y Fat Joe, se reunieron este jueves en el neoyorquino barrio de El Bronx para celebrar la creación del Museo Universal del Hip Hop en la considerada como la "meca" de este género musical. EFE/EPA/JUSTIN LANE

Nueva York, 20 may (EFE).- Una decena de leyendas del hip hop, entre ellas Nas, Lil'Kim y Fat Joe, se reunieron este jueves en el neoyorquino barrio de El Bronx para celebrar la creación del Museo Universal del Hip Hop en la considerada como la "meca" de este género musical.

El museo, que abrirá en 2023 y hoy lanzó una campaña de captación de fondos, es la guinda de Bronx Point, un proyecto de desarrollo urbano a orillas del río Harlem valorado en 349 millones de dólares que combina vivienda asequible, espacios públicos e iniciativas culturales y comunitarias.

Varios históricos representantes del hip hop se pusieron al micrófono, como Nas, que elogió a este género musical por haberle "enseñado más que las escuelas" y se declaró orgulloso de apoyar el centro cultural que tomará más de 4.600 metros cuadrados en la "meca" de El Bronx.

"El hip hop es una de esas cosas que realmente dieron significado a mi vida. Me hizo sentir que de verdad podía hacer algo con mi vida", dijo por su parte el rapero LL Cool J, uno de los embajadores del museo en construcción, flanqueado por Grandmaster Flash, Naughty by Nature y otros.

El museo busca proveer un "espacio para que se junten las audiencias, los artistas y la tecnología, creando experiencias de educación y entretenimiento" en torno a la "cultura hip hop del pasado, presente y futuro", de acuerdo con su página web.

En el acto participaron el presidente de El Bronx, Rubén Díaz Jr., y otras autoridades, incluido el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, que se declaró fan del hip hop, reivindicó como su cuna este distrito del norte de la ciudad y abogó por darle un futuro con más justicia e igualdad.