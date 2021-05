Las 5 fotos imperdibles que publicó Falcao en Instagram

Falcao (@falcao) realizó en las últimas horas varias publicaciones en su perfil de Instagramque nos están dando mucho de qué hablar. Los 5 posteos de historias y fotografías, alcanzaron más de 918.580 de interacciones entre sus followers.

Los posts más relevantes fueron:





🦹🏽‍♂️





Gran trabajo el de esta noche. Quiero felicitar a todo el equipo por esta victoria. Muy feliz con este triunfo, especialmente cuando se trata de un clásico. 👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼👏🏼 Great performance today. Really happy for our victory. Congratulate the entire team for their great work. Photos: @fotottarenaa and @galatasaray.





Ante la situación en Colombia rechazo todo acto que viole los derechos humanos. Hago un llamado a LA NO VIOLENCIA y pido se valore y se respete el derecho a la manifestación pacífica. Expreso mi preocupación y conmoción por los hechos que han venido sucediendo durante la última semana, mi solidaridad con los que han perdido la vida, los heridos y sus familias. Pido se construyan puentes entre los diferentes actores políticos, económicos y sociales de mi país. Clamo para que se escuche a la gente en sus peticiones. Hago un llamado a la reflexión para que podamos debatir las ideas sin violencia, sin muertos, sin destrucción del que piensa diferente. Hago un llamado a la comunidad internacional para que observe la delicada situación social, política y de salud pública en mi país. I call on the international community to observe the social, political and public health situation in my country. Finalmente oro y pido a todos los creyentes a que se unan en oración por Colombia por justicia, entendimiento, sabiduría y templanza para que sepamos que hacer en estos delicados momentos.





Feliz día amor mío ♥️ veo día a día cuanto amor, pasión y dedicación le das a nuestros hijos que me siento súper orgulloso de la madre que te has convertido. Eres la que nos levanta y anima en los momentos que necesitamos con esa alegría que te caracteriza. Amamos tus reacciones alocadas. Te amamos con todo nuestro corazón.





Concentrados en lo que viene. / focus in the next game. 🦹🏽‍♂️