La UE multa a grandes bancos por formar cartel para negociar bonos

La Comisión Europea multó este jueves a varios grandes bancos, incluidos UBS y Unicredit, con un total de 371 millones de euros (equivalentes a unos 452 millones de dólares) por dirigir un cartel para negociar bonos durante la crisis de la deuda de la Eurozona, entre 2007 y 2011.

La decisión se apoya en la convicción de estas entidades bancarias se confabularon en salas de chat en línea para fijar precios y compartir información confidencial.

La japonesa Nomura fue multada con 129,5 millones de euros (unos 158 USD millones), la suiza UBS con 172,4 millones de euros (alrededor de 210 USD millones) y la italiana UniCredit con 69,4 millones de euros (unos 84 millones de dólares), según un comunicado de la Comisión Europea.

"Es inaceptable que en medio de la crisis financiera, cuando muchas instituciones financieras tuvieron que ser rescatadas con fondos públicos, estos bancos de inversión coludieron en este mercado a expensas de los estados miembros de la UE", expresó en la nota la Comisaria europea para la competencia, Margrethe Vestager.

La Comisión identificó que además de los tres bancos multados, participaron del cartel Bank of America, Natixis, RBS (ahora NatWest) y WestLB (ahora Portigon).

Bank of America y Natixis escaparon de una sanción gracias al plazo de prescripción. En tanto, WestLB-Portigon, que no generó ninguna facturación durante el último ejercicio financiero, no tenía nada que pagar.

A su vez, RBS-NatWest se libró de una pesada multa de 260 millones de euros por haber revelado el cartel.

De acuerdo con Vestager, el anuncio de las sanciones "envía un mensaje claro de que la Comisión no tolerará este comportamiento".

Bruselas ya había multado a Credit Suisse, Credit Agricole y Bank of America Merrill Lynch por un total de 28 millones de euros en abril por colusión en el mercado de bonos denominados en dólares estadounidenses.

En mayo de 2019, cinco bancos habían sido multados en más de 1.000 millones de euros por dos cárteles en el mercado de divisas durante la crisis financiera entre 2007 y 2013.

arp/ahg/zm