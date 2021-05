La oposición venezolana acusa al Gobierno de usar vacunas para control social

En la imagen el líder opositor venezolano, Juan Guaidó, ofrece una rueda de prensa ayer en Caracas (Venezuela). EFE/MIGUEL GUTIERREZ/

Caracas, 20 may (EFE).- El grupo opositor que lidera Juan Guaidó acusó al Gobierno de -aseguró- usar las vacunas contra la covid-19 como una "herramienta de control social", al requerir el Carnet de la Patria para poder ser inmunizado, pese a que el documento no lo posee toda la población, al no ser de tenencia obligatoria.

Por el momento, Venezuela no ha presentado un plan de vacunación ni se sabe el número de personas que ya han sido inoculadas, ni siquiera el número real de vacunas que llegaron al país, ya que los datos varían según el funcionario que aborde el tema.

El exdiputado de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) Carlos Valero, condenó la fórmula que usa el Gobierno por no conocerse su funcionamiento, "mientras la tasa de fallecimiento de médicos venezolanos sigue en aumento".

Médicos Unidos de Venezuela informó que, en la última semana, se registraron 17 nuevas muertes de trabajadores de la salud por la covid-19, con las que ya serían 566 los sanitarios fallecidos por esta causa.

"Venezuela sigue a la espera de un plan de vacunación serio, que cumpla con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y garantice la inmunización de sectores en riesgo", dijo Valero a través de sus redes sociales.

Reiteró que "es una barbaridad que estén condicionando las vacunas al carnet de la patria o que las vendan en dólares", cuando la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, señaló recientemente que, en Venezuela, las vacunas "son totalmente gratuitas, mientras que en otros países los usuarios tienen que pagarlas", sin precisar a qué naciones se refiere ni dar pruebas de su afirmación.

Organizaciones nacionales e internacionales señalan que Venezuela se encuentra entre los últimos países de Latinoamérica en número de personas vacunadas, aunque los datos son inciertos, ya que el Gobierno no ha facilitado cifras de inoculados ni sectores que ya están inmunizados.

Tampoco existe certeza sobre el número de vacunas que llegaron al país, ya que los datos facilitados por los distintos funcionarios difieren considerablemente, al estar en una horquilla que abarca desde las 930.000 a 1.480.000.

El presidente Nicolás Maduro aseguró, recientemente, que espera alcanzar la inmunización masiva para el próximo agosto, lo que supondría un 70 % de los cerca de 30 millones de habitantes que tiene el país.