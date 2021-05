La oposición cubana de dentro y fuera lanza un Plan de Rescate de la República

Orlando Gutiérrez, de la Asamblea de la Resistencia Cubana, habla durante una conferencia de prensa en la sede de la Asociación de Veteranos de Bahía de Cochinos en Miami, el 20 de mayo de 2021. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH

Miami, 20 may (EFE).- La Asamblea de la Resistencia Cubana presentó este jueves el "Plan República de Cuba", cuyo fin es terminar con la "gran pesadilla" de 62 años de régimen comunista, a partir de la "lucha simultánea" de los cubanos de dentro y fuera de la isla por su libertad.

"Sin un esfuerzo concertado, inteligente y común entre la resistencia interna y el destierro, el cambio no será posible", señala una declaración leída por Orlando Gutiérrez, coordinador de la Asamblea, una plataforma que aglutina a organizaciones opositoras en Cuba y fuera de Cuba.

El lanzamiento del plan se hizo en un multitudinario acto celebrado en coincidencia de un nuevo aniversario de la declaración oficial de la independencia de Cuba.

El 20 de mayo de 1902 nació la República de Cuba, con cuyos valores de independencia, libertad y democracia se comprometieron los presentes en la presentación del plan, realizada significativamente en el museo de la Brigada 2506, la sede de los participantes en la fallida invasión para derrocar al régimen de Fidel Castro en 1961.

El plan, que contará con diferentes etapas, se basa en la premisa de que nunca antes se había visto al régimen más cerca de su final y el empujón final depende de que actúen juntos y coordinadamente los cubanos de la "dos orillas".

En la declaración "Por el rescate en la República", en la que se anuncia el plan, se pide el apoyo de Estados Unidos y otros países "libres" del mundo.

La declaración menciona los ataques con arma de microondas contra funcionarios estadounidenses y canadienses y asegura que no se hubieran podido desarrollar "sin la anuencia de la tiranía".

Al acto asistieron representantes de diversas organizaciones del exilio cubano, el alcalde de Miami, Francis Suárez, y los concejales Joe Carollo y Manolo Reyes, diplomáticos de Taiwán y asesores de dos senadores de EE.UU., el republicano Rick Scott y el demócrata Bob Menéndez, que preside el Comité de Relaciones Exteriores del Senado.

Según la declaración por el "Rescate de la República", las etapas del plan se irán anunciando progresivamente y la meta para lograrlo podría en 2022, cuando la independencia de Cuba cumplirá 120 años.

"Debe de ser nuestro objetivo que Cuba al fin rescate la libertad y la República, que pongamos fin a la pérdida del esfuerzo vital y el sacrificio de tantas generaciones cubanas, para refundar una Patria libre, independiente y democrática con todos y para el bien de todos", señala la declaración.

La represión de las crecientes protestas internas en Cuba y las repetidas amenazas hechas al exilio, como la de enjuiciar a los activista exiliados que apoyan a sus "hermanos y hermanas" luchadores en Cuba "muestran el gran nivel de preocupación por parte del régimen", agrega la declaración.

Respecto a ese intento de enjuiciamiento en ausencia, los participantes, con la mano derecha en alto, se comprometieron a seguir apoyando la lucha interna en Cuba.

Durante el acto se proyectó un video de la organización ADN Cuba que recoge las peticiones de cubanos de a pie en Cuba, entre ellas la de que Cuba cumpla con los 30 artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos, leyes de violencia de género y de identidad de género, pluralismo político, libertad artística, libertad de los presos políticos, y justicia social y solidaridad.

Los asistentes guardaron un minuto de silencio por los que murieron luchando por la libertad de Cuba y cantaron el himno de su país y gritaron en varias ocasiones Viva Cuba Libre.

Johnny López de la Cruz, presidente de la Brigada 2506, subrayó al inaugurar el acto que hace 62 años Cuba perdió su independencia "con la toma del poder por parte de Fidel Castro y el establecimiento de un régimen comunista".

De la Cruz afirmó que la diferencia con otros tiempos desde hace 62 años es que es el régimen y no el pueblo el que está "aterrorizado".

El alcalde de Miami, nacido en EE.UU. en el seno de una familia de exiliados, subrayó que lucha por la libertad de Cuba pasa de una generación a otra y que quisiera crear en la isla lo mismo que hay en Miami, una "ciudad que es la envidia de todos".