La OMS denuncia falta de acceso y de suministros básicos en Cisjordania y Gaza

El Cairo, 20 may (EFE).- La oficina de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el Mediterráneo Oriental denunció este jueves la falta de acceso a los territorios palestinos para poder tratar a los heridos y proporcionar suministros básicos y pidió que se facilite la entrada especialmente a la Franja de Gaza.

"El cierre de puntos de entrada y salida para pacientes y trabajadores humanitarios y las graves restricciones para la entrada de suministros médicos está exacerbando esta crisis de salud pública", dijo en una rueda de prensa virtual el director regional de la OMS, Ahmed Al Mandhari.

Denunció que en Cisjordania se han registrado "obstrucciones a equipos médicos" y "agresiones" a trabajadores sanitarios: "Se ha dañado, detenido y confiscado ambulancias y se han producido incursiones en instalaciones sanitarias", aseveró Al Mandhari.

También denunció la "casi completa destrucción" de un centro de atención primaria en la Franja de Gaza y los "daños sustanciales" en el único laboratorio para pruebas de covid-19 en un ataque que provocó "severas heridas" a un doctor que actualmente se encuentra en una unidad de cuidados intensivos.

"En la Franja de Gaza la gravedad de las heridas ya ha sobrepasado al sistema sanitario, que se está enfrentando a una escasez crítica de medicinas y suministros esenciales, al mismo tiempo que lucha contra la pandemia de la covid-19", indicó Al Mandhari.

En referencia a los ataques israelíes contra instalaciones sanitarias, apuntó que "deberían ser una línea roja en cualquier conflicto" y que este tipo de instalaciones no pueden ser ni "objetivos" ni "daños colaterales".

"El personal sanitario que trabaja en estas extremadamente desafiantes condiciones y con recursos limitados no tendría que vivir con miedo a estos ataques", afirmó el jefe regional de la OMS, que añadió que "la población no puede verse privada de servicios sanitarios esenciales tan necesarios en este momento".

Al Mandhari urgió al cese de las hostilidades y a "facilitar urgentemente el acceso humanitario a la Franja de Gaza para permitir el acceso de suministros médicos esenciales" y la evacuación de heridos.

Respecto a la covid-19, el director de la oficina de la OMS en Gaza, Richard Peeperkorn, aseguró que la situación de los más de 75.000 desplazados en la Franja, los severos cortes de electricidad que afectan al suministro de agua y las 24 instalaciones sanitarias que han sufrido daños no han hecho sino "empeorar la situación".

Pese a las presiones internacionales para un alto al fuego, el Ejército israelí volvió esta madrugada a bombardear múltiples objetivos del movimiento islamista Hamás en la Franja de Gaza, desde donde continuó hoy el disparo de cohetes hacia las comunidades israelíes colindantes, tras once días de escalada bélica.