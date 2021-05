La Comisaria de Interior de la UE espera que Marruecos siga previniendo las salidas

La comisaria europea de Interior, Ylva Johansson. EFE/EPA/FRANCISCO SECO

Roma, 20 may (EFE).- La comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, espera que Marruecos "continúe cooperando previniendo las salidas irregulares" de migrantes, en referencia a la crisis migratoria desatada en la ciudad española de Ceuta, donde el pasado lunes entraron más de 8.000 personas, en su gran mayoría marroquíes.

"Marruecos es socio de la Unión y espero que continúe cooperando con nosotros también previniendo salidas irregulares", manifestó la comisaria en una entrevista publicada hoy en el diario italiano "La Repubblica".

Johansson viaja hoy a Túnez con la ministra del Interior italiana, Luciana Lamorgese, para reunirse con el presidente, Kais Saied, y el primer ministro, Hichem Mechichi, con el objetivo de examinar conjuntamente un acuerdo con el país en materia de migración.

Se tratará, adelantó, "de un acuerdo global que por un lado permitirá al país recuperarse de la severa crisis económica provocada por la covid-19 y por otro lado le dotará de los recursos para combatir a los traficantes de seres humanos”.

Aunque no prevé firmarlo durante esta visita, sino que llegará a finales de año, apuntó la comisaria.

Sobre los detalles del acuerdo, explicó que "habrá financiación europea para la economía, la inversión y el empleo, mientras que las autoridades tunecinas se ocuparán de la gestión de las fronteras, para expatriar a sus ciudadanos que han ido a Europa y para repatriar a los extranjeros que no son refugiados a sus países”.

Por otra parte, señaló que también está dispuesta a "colaborar con Libia para explorar las posibilidades de un nuevo acuerdo".

Pero que, "cada país tiene sus especificidades, no se pueden copiar y pegar otros acuerdos como el de Turquía. Libia también necesita herramientas y capacidad en la gestión de migrantes y también es inaceptable dejar a las personas en los campamentos donde están encerradas hoy”.

Respecto a la reforma de la política migratoria de la UE, Johansson explicó que hasta ahora las negociaciones han sido lentas por la pandemia que han impedido reuniones físicas con los ministros, pero que pronto se retomarán y se podrá proseguir, aunque indicó que un acuerdo no llegará antes del verano.

Adelantó que respecto a las llegadas de migrantes a Italia está trabajando con "los gobiernos para organizar una red de ayuda voluntaria, de redistribución voluntaria que pueda ayudar al país en los meses de verano hasta que aprobemos la reforma de la UE".