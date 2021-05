La Cámara Baja de EE.UU. aprueba 1.900 millones de dólares para mejorar la seguridad en el Capitolio

Manifestantes pro-Trump asaltan los terrenos del Capitolio en Washington, DC, Estados Unidos, el 6 de enero de 2021. EFE/EPA/WILL OLIVER/Archivo

Washington, 20 may (EFE).- La Cámara Baja de Estados Unidos, de mayoría demócrata, aprobó este jueves un paquete de gasto de 1.900 millones de dólares para mejorar la seguridad del Capitolio tras el asalto por parte de seguidores del expresidente Donald Trump (2017-2021) el pasado 6 de enero.

La legislación fue aprobada en una votación muy ajustada (213-212), con tres demócratas que se opusieron al borrador y otros tres que se abstuvieron.

La bancada republicana votó "no" en bloque, con tres de sus legisladores ausentes en la votación.

La propuesta estuvo a punto de naufragar debido a la oposición del ala más izquierdista de los demócratas, que denuncian que hay un doble rasero a la hora de abordar el manejo por parte de la policía de las protestas raciales si se compara con su actuación durante la irrupción de una turba de partidarios de Trump en la sede del Congreso.

Cuatro meses después de este suceso todavía hay algunas ventanas rotas en el Capitolio y una valla aún rodea el edificio principal.

El 6 de enero la Guardia Nacional, un cuerpo militar en la reserva, no llegó al lugar hasta horas después de que los manifestantes pro Trump irrumpieran en el edificio, lo que ha llevado a los legisladores a proponer una "fuerza de reacción rápida" independiente que pueda responder a las emergencias.

Sin embargo, los republicanos de la Cámara Baja y la Alta rechazan la creación de esta fuerza, que tendría un presupuesto de 200 millones de dólares.

Debido a la oposición republicana es casi imposible que la iniciativa de gasto de 1.900 millones prospere en el Senado, debido a la ajustada mayoría demócrata en esta cámara, ya que los progresistas necesitan diez votos de los conservadores para que salga adelante.

La votación de este jueves se produce después de que ayer la Cámara de Representantes aprobara crear una comisión independiente de investigación sobre el asalto al Capitolio; una propuesta que también lo tiene complicado en el Senado por la oposición conservadora.