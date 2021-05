La brecha salarial para las mujeres en Guatemala es de 12%, según un estudio

La mayoría de trabajadores del territorio guatemalteco lo hacen en el ámbito informal (más de 4,7 millones), mientras que solo 2,5 millones de empleados cuentan con un trabajo formal. EFE/Esteban Biba/Archivo

Ciudad de Guatemala, 19 may (EFE).- Un estudio auspiciado por la Unión Europea y divulgado este miércoles advirtió que en Guatemala hay un 12 % de brecha salarial de las mujeres respecto a los hombres.

La investigación fue producida por el tanque de pensamiento Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asies), junto a la Unión Europea, y sus resultados fueron presentados este miércoles vía virtual.

El ingreso mensual promedio en Guatemala de las mujeres "ocupadas" en empleos privados, no agrícolas o agrícolas, asciende a 2.252 quetzales (288 dólares aproximadamente), lo que significa que existe "una brecha del 8 % respecto al promedio (de ingreso) nacional y de 12 % respecto de los hombres", indicó la investigación.

El estudio, titulado "Mujeres trabajadoras en Guatemala", tuvo como base principalmente los datos de las encuestas nacionales de empleo e ingresos de 2014 y 2019, con el objetivo de determinar el avance o retroceso en cuestión de empleo femenino en el país centroamericano.

"Por categoría ocupacional, la mayor brecha se observa en empleador agrícola", subrayó el análisis.

Un 52,1 % de los 16,1 millones de guatemaltecos son mujeres, mientras que del total de personas ocupadas (7,2 millones), solo el 35,1 % pertenece al sexo femenino.

La mayoría de trabajadores del territorio guatemalteco lo hacen en el ámbito informal (más de 4,7 millones), mientras que solo 2,5 millones de empleados cuentan con un trabajo formal.

Además, hay casi 610.000 personas con una ocupación no remunerada y cerca de 485.000 con subempleo, de las cuales 47,6 % y 38,6 % son mujeres, respectivamente, puntualizó la investigación.

El análisis de Asíes precisó que se presentó un crecimiento de 420.593 mujeres ocupadas en los últimos 5 años, según los datos recabados de la encuesta escrutada por la organización.

El documento también estableció que la tercera parte de las mujeres ocupadas cuenta con nivel de estudios de primaria, mientras que la cuarta parte cuenta con diversificado. Un 16 % de las mujeres trabajadoras en Guatemala no posee estudios, añadió el documento.

En cuanto mujeres inscritas en Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), representan una tercera parte de los afiliados totales de dicha entidad.

El salario mínimo en Guatemala es de 3.075 quetzales mensuales (394 dólares aproximadamente) para las actividades no agrícolas, de 2.992.37 quetzales (382 dólares) para el trabajo agrícola y de 2.831 quetzales (363 dólares) para las labores de maquila y exportación.