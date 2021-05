La Bolsa de Santiago acumula una caída semanal del 10,8 % tras las elecciones

Fotografía del edificio de la Bolsa de Santiago en el centro de Santiago (Chile). EFE/ Alberto Valdés

Santiago de Chile, 20 may (EFE).- La Bolsa de Santiago de Chile marcó este jueves un repunte del 1,24 % después de tres días de registros negativos, pero concluyó la semana con una caída acumulada del 10,8 % como reacción a los resultados electorales de los pasados sábado y domingo.

El IPSA, el principal índice del parqué chileno, cerró este jueves en los 4.080,47 puntos y no operará hasta lunes dado que este viernes es día festivo en el país por la conmemoración de las Glorias Navales.

Las acciones que más subieron esta jornada fueron las de la empresa de retail SMU (10,68 %), la eléctrica Colbún (8,56 %) y la de telecomunicaciones Entel (8,54 %).

Las mayores caídas las sufrieron la cadena de supermercados Cencosud (-3,14 %), la cadena de estaciones de servicio Copec (-1,77 %), la constructora ILC (-1,25 %) y la compañía de retail Ripley (-1,2 %).

A nivel semanal, las acciones peor paradas fueron las de la compañía de saneamiento y suministro de agua Aguas Andinas (23,9 %) y la inversionista Inversiones La Construcción (-21,7 %).

La reacción de los mercados se explica en parte por la derrota de la derecha oficialista en las elecciones constituyentes, donde no consiguió el tercio de los 155 escaños que necesitaba para influir en la redacción del nuevo texto que sustituirá al actual, vigente desde la dictadura.

Los resultados de las elecciones constituyentes favorecieron a las candidaturas de oposición, de izquierda y de ciudadanos independientes, que son críticas al actual sistema económico que impera en el país y que tendrán la oportunidad de generar cambios a partir de la nueva Carta Magna.

La derecha es más partidaria, en términos generales, de mantener el mismo modelo económico de la actualidad, con un Estado secundario en la provisión de servicios básicos, vigente desde la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990), una horma que podría verse modificada durante el debate constituyente. EFE

