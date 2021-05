Juez mexicano ordena detener a gobernador opositor

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Un juez federal ordenó la detención del gobernador del estado norteño de Tamaulipas por delincuencia organizada y lavado de dinero, en la continuación de un proceso que el mandatario estatal ha dicho que es parte de un plan del gobierno federal para atacarlo sólo por ser opositor.

El juez libró la orden de aprehensión el miércoles contra Francisco García Cabeza de Vaca, dijo a The Associated Press un funcionario del gobierno federal con conocimiento del caso, y quien pidió no ser identificado por ser un proceso penal abierto.

La orden de arresto, solicitada por la Fiscalía General al juez, ocurre en momentos en que el Congreso federal y el de Tamaulipas se mantienen enfrascados en una controversia jurídica en torno a la inmunidad política del gobernador y, por consiguiente, de si puede ser detenido.

La Cámara de Diputados aprobó hace unos días retirar el fuero a García Cabeza de Vaca, una de las principales figuras de la oposición en el país y militante del Partido Acción Nacional. Horas después, sin embargo, el Congreso de Tamaulipas rechazó la decisión, lo cual ha provocado confusión sobre la inmunidad del gobernador. Aparentemente, Cabeza de Vaca estaría protegido por su fuero siempre y cuando no salga del estado.

No está claro cuál fue el razonamiento jurídico del juez para ordenar la detención del gobernador de Tamaulipas, estado fronterizo con Texas y que por varios años se ha visto marcado por la presencia de carteles de las drogas que han desatado diversos episodios de violencia.

Poco después, el Instituto Nacional de Migración informó en un comunicado que a petición de la Fiscalía General emitió una alerta migratoria sobre García Cabeza de Vaca, con el propósito de que las autoridades lo ubiquen en caso de que busque entrar o salir del territorio nacional.

Algunos exgobernadores de Tamaulipas, todos del ahora opositor Partido Revolucionario Institucional, han enfrentado cargos por corrupción y crimen organizado.

El exgobernador Tomás Yarrington fue extraditado a Estados Unidos desde Italia en 2018, bajo acusaciones de tráfico de drogas.

La acusación contra García Cabeza de Vaca, que debería concluir su gobierno de seis años en 2022, está relacionada con un supuesto enriquecimiento ilícito equivalente a más de 46 millones de dólares, algo que el gobernador niega.