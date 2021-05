"Grand Theft Auto V" llega a PlayStation 5 y Xbox Series el 11 de noviembre

Madrid, 20 may (EFE).- El popular videojuego "Grand Theft Auto (GTA) V" tendrá su propia versión independiente para videoconsolas de nueva generación (PlayStation 5 y Xbox Series) y saldrá a la venta el 11 de noviembre, según confirma la compañía RockStar Games a través de sus redes sociales.

El juego, que se lanzó por primera vez al mercado en 2013, se ha convertido a día de hoy en el segundo videojuego más vendido de la historia (solo por detrás de Minecraft) y hasta ahora los usuarios de estas videoconsolas de última generación solamente podían jugar a él gracias a la retrocompatibilidad de la versión para PS4 y Xbox One.

Todavía se desconocen los pormenores de cómo será esta versión independiente, pero, según adelanta RockStar, el objetivo será "maximizar" todas las posibilidades y la potencia de estas nuevas consolas, que, en muchos casos, permite la resolución en 4K y a 60 fotogramas por segundo.

También estarán incluidas todas las actualizaciones que la compañía lance al mercado durante el verano y más sorpresas que tienen preparadas, precisamente, para conmemorar el 20 aniversario del lanzamiento del primer GTA (GTA III), que salió en 2001 para PS2 y la primera Xbox.

Como parte del acuerdo que mantiene RockStar Games con Sony, esta nueva versión independiente estará disponible de forma gratuita para los jugadores de PlayStation 5 durante los primeros tres meses.

Además, los miembros de PlayStation Plus en PlayStation 4, recibirán un bonus de un millón de dólares para la PlayStation Store al comienzo de cada mes hasta el lanzamiento de GTA Online en PlayStation 5, en noviembre.