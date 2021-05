Ford y SK Innovation producirán baterías para vehículos eléctricos en EE.UU.

Imagen de archivo del una Ford . EFE /Larry W. Smith /Archivo

Washington, 20 may (EFE).- Ford anunció este jueves que creará una empresa conjunta con la surcoreana SK Innovation para la producción en Estados Unidos de baterías para vehículos eléctricos, un día después de que la marca del óvalo azul lanzara su tercer vehículo eléctrico, la camioneta "pickup" F-150 Lightning.

La empresa conjunta, que se denominará BlueOvalSK, producirá para mediados de esta década 60 gigavatios hora (GWh) de potencia, alrededor de una cuarta parte de la capacidad que Ford prevé necesitará en 2030 para equipar sus vehículos eléctricos (VE).

Ford señaló en un comunicado que para 2030, la demanda anual de energía de sus vehículos en Norteamérica será de 140 GWh, cifra que llegará a 240 GWh en todo el mundo.

El desarrollo y producción de baterías se ha convertido en la principal pieza del complejo rompecabezas de la transición de vehículos con motores de combustión a VE.

Compañías y países están involucrados en una auténtica "carrera de armas" para evitar su dependencia tecnológica y de materias primas necesarias para la producción de baterías.

El martes, el presidente estadounidense, Joe Biden, visitó la planta en Detroit que producirá la F-150 Lightning y señaló que China es el país líder en el sector mientras que Estados Unidos está rezagada en el desarrollo y producción de baterías, algo que el país norteamericano no puede permitir.

"Ahora mismo, China está liderando esta carrera. No nos engañemos, es un hecho", explicó Biden frente a directivos y trabajadores de Ford.

Biden añadió que "China tiene el mercado de vehículos eléctricos mayor y de más rápido crecimiento del mundo y una parte clave de un vehículo eléctrico es la batería. Ahora mismo, el 80 % de la capacidad de producción de esas baterías está en China".

El presidente estadounidense terminó señalando que Estados Unidos volverá a sobrepasar a China.

"Creen que van a ganar. Pues bien, tengo noticias: no van a ganar esta carrera. No podemos dejarles. Tenemos que movernos rápido y eso es lo que ustedes están haciendo aquí", dijo Biden.

Este jueves, el presidente y consejero delegado de Ford, Jim Farley, se expresó en términos similares al señalar que el acuerdo con SK Innovation "es solo el inicio".

"Es una parte clave de nuestro plan para integrar verticalmente capacidades que diferenciarán a Ford en el futuro. No vamos a ceder nuestro futuro a nadie", aseguró Farley.

Ford ha destinado inversiones de 22.000 millones de dólares de aquí a 2025 para acelerar la transición a vehículos eléctricos. Parte del plan es la creación de llamado Ford Ion Park, un centro para la investigación y desarrollo de tecnología de baterías.