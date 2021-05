Fin de la Bundesliga, Lewandowski y su récord y la lucha contra el descenso

EFE/EPA/Matthias Hangst / POOL/Archivo

Berlín, 20 may (EFE).- La Bundesliga disputa el sábado la última jornada que estará marcada por la lucha contra el descenso y por el interrogante de si Robert Lewandowski superará el récord de Gerd Müller de 40 goles en una temporada.

Lewandowski, en la jornada anterior, igualó el récord de Müller. Ahora tiene el partido contra el Augsburgo para ponerse por delante en un compromiso en el que ninguno de los dos equipos se juega nada. El Bayern ya es campeón y el Augsburgo ya aseguró la permanencia.

En otros encuentros, en cambio, está en juego la permanencia y la posibilidad de clasificarse a para la Conference League, con las plazas de la Liga de Campeones y de la Liga Europa ya repartidas.

Este es el caso del duelo entre el Werder Bremen y el Borussia Mönchengladbach. El Bremen es antepenúltimo, lo que le obligaría a jugarse la permanencia a partido doble contra el tercero de la Bundesliga. Para tener la esperanza de salir de allí está obligado a ganar y una derrota o un empate implicaría incluso el riesgo del descenso directo, pues el Colonia está solo un punto por debajo.

El Gladbach, por su parte, necesita ganar para tener la esperanza de desplazar del séptimo lugar al Union Berlín, un punto por encima, y clasificarse para la Conference League.

El duelo entre el Stuttgart y el Arminia Bielefeld responde a una situación similar. El Stuttgart, con dos puntos menos que el Union Berlín, tiene todavía en la mira la Conference League mientras que el Bielefeld, con un punto más que el Bremen y dos más que el Colonia, lucha por la permanencia.

El Colonia, el tercer equipo involucrado en la lucha contra el descenso, necesita ganarle al colista Schalke, que ya no puede salvarse, para tener alguna esperanza.

El Union Berlin se clasificaría para la nueva competición europea si le gana al RB Leipzig, equipo que ya ha asegurado su presencia en la Liga de Campeones y que no se juega nada.

El tercer perseguidor de los berlines, además del Gladbach y el Stuttgart, es el Friburgo, que visitará al Eintracht Fráncfort, equipo ya clasificado para la Liga Europa.

En el resto de los encuentros ya no hay nada en juego. El Bayern, el Leipzig, el Borussia Dortmund, que recibe al Bayer Leverkusen, y el Wolfsburgo, que recibe al Hertha, ya están clasificados para la Champions mientras que los puestos de la Liga Europa son del Eintracht y el Leverkusen.

Un detalle curioso es que, de los seis primeros equipos clasificados solo uno, el Wolfsburgo, tendrá, al menos de momento, el mismo entrenador en la próxima temporada.

El siguiente es el programa completo de la jornada:

Bayern-Augsburgo, Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen, Hoffenheim, Hertha, Wolfsburgo-Maguncia, Eintracht Fráncfort-Friburgo, Union Berlín-RB Leipzig, Colonia-Schalke, Werder Bremen-Borussia Mönchengladbach y Stuttgart-Arminia Bielefeld.