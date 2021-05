Felipe González: "Venezuela es un Estado fallido"

En la imagen, el expresidente del gobierno español, Felipe González. EFE/José Jácome/Archivo

Caracas, 19 may (EFE).- El expresidente español Felipe González dijo este miércoles, durante una entrevista en el canal internacional de noticias NTN24, que Venezuela es un "Estado fallido" y que el presidente Nicolás Maduro "tiene poca capacidad" al tener un Gobierno "no legítimo" que "no controla ni su propio territorio".

"No controla su propio territorio y han depredado al país, han liquidado todo, no solo la libertad de prensa o las libertades públicas. Han liquidado la autonomía y capacidad de acción", señaló el exmandatario.

En opinión de González, el problema fundamental de Maduro "sigue siendo Venezuela, con capacidad de contagio a los demás, de los últimos acontecimientos, de la muerte de (Jesús) Santrich, que parece claramente confirmado, es una parte del problema, porque Maduro ha decidido apoyar a Iván Márquez y a Santrich, frente a las disidencias que no aceptaron los acuerdos de paz".

En este sentido, insistió en la incapacidad del mandatario venezolano para "recuperar iniciativas que no sean con un cierto nivel de bastardeo, de estar implicado con disidencia de FARC, a la vez enfrentadas entre sí, o con los helenos que le juran lealtad a Maduro o con los paracas del tráfico de drogas".

Según el expresidente, las disidencias "se rebelaron" contra Venezuela, dando lugar a un conflicto armado en el estado Apure, fronterizo con Colombia, que se vive en la zona desde el 21 de marzo, con un saldo indeterminado de fallecidos, varios desaparecidos y 8 secuestrados a manos de los grupos irregulares.

Maduro ha decidido, según González, no hacerles frente y, por eso, "en este momento, hay militares venezolanos en manos de estos grupos disidentes y han muerto muchos de ellos, se han desplazado muchos civiles".

APELA A LA COMUNIDAD INTERNACIONAL

"Me gustaría que la comunidad internacional que tiene interés por el restablecimiento de la democracia venezolana actúe coordinadamente con un común denominador que todos dicen aceptar", que es "el restablecimiento de la libertad y la democracia, además de la urgente ayuda humanitaria y sanitaria", señaló.

EE.UU. o la Unión Europea, a los que se han sumando diversos países, "consideraron ilegítima la elección convocada para que Maduro tuviera otro período, consideraron ilegítima la elección de la Asamblea", por tanto, no hay "representación legítima".

González, quien criticó la fórmula de elección del Ejecutivo y del Legislativo, también rechazó el funcionamiento del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), "que no toma decisiones basadas en el derecho", sino en la política partidista.

Pidió a la comunidad internacional no caer "en la trampa del régimen" de intentar legitimarse con "unas elecciones regionales, que se deben producir, pero olvidándose de un mandato ilegítimo de las presidenciales o de las parlamentarias", porque eso es "legitimar la dictadura".

PROPUESTA DE GUAIDÓ

González consideró que algunos de los contenidos de la propuesta de negociación planteada por el opositor Juan Guaidó la semana pasada "son poco discutibles" porque "el país necesita un acuerdo para ir a elecciones democráticas de verdad".

"Unas elecciones democráticas son incompatibles con que siga habiendo 330 o 340 presos políticos, una sistemática violación de derechos humanos, con que se estén liquidando los restos que quedan de prensa libre, en medio de una pandemia, en la que, para ponerse una vacuna hay que llevar eso que llaman el carnet de la patria", señaló, apuntando algunos de los requisitos del opositor.

En cuanto al levantamiento de sanciones, dijo estar de acuerdo, siempre que sean las medidas económicas al país, cuyas consecuencias "están pagando los ciudadanos y que sirven de excusa al Gobierno" para justificar su gestión.

Sin embargo, no aprueba que se eliminen las sanciones personales, porque considera que son medidas "por violación de DDHH, por lavado de dinero, por tráfico de drogas, por aprovechamiento de los recursos del país para enriquecerse, etc".

"¿Se le va a perdonar a un señor que se ha llevado 10.000 millones de dólares de la caja de los venezolanos para que viva toda la vida habiéndose robado eso? Eso no es legítimo", añadió el político español, quien dudó de la disposición de Maduro a aceptar un acuerdo con las condiciones que fijó la oposición.

En su opinión, para que se den las negociaciones, debe haber un cronograma electoral, un nuevo censo electoral, liberación de presos políticos, libertad de participación política y libertad de prensa, así como garantías de contar con ayuda humanitaria masiva "sin que la manipule y la deprede el régimen".