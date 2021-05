Farfán puede perderse la Copa América y las eliminatorias del Mundial por lesión

En la imagen, Jefferson Farfán de Perú. EFE/Fernando Bizerra/Archivo

Lima, 20 may (EFE).- El delantero de la selección peruana Jefferson Farfán se puede perder la próxima Copa América y el reinicio de las eliminatorias al Mundial de Catar 2022 tras sufrir una nueva lesión en la rodilla izquierda, informaron medios locales.

Farfán, quien milita actualmente en el Alianza Lima, se alejará de las canchas por un período aún indeterminado, ya que necesita someterse a exámenes médicos para conocer la gravedad de su dolencia.

Según las mismas fuentes, al delantero, de 36 años, le ha recrudecido la lesión en un cartílago de la rodilla izquierda que lo mantuvo alejado de los campos de juego durante casi todo el año pasado.

La emisora RPP Noticias aseguró que, tras conocer esta información, el comando técnico de la selección nacional, que dirige el argentino Ricardo Gareca, decidió que el jugador no será convocado para la próxima fecha doble de las eliminatorias, que Perú disputará contra Colombia y Ecuador, y tampoco para la Copa América.

Por lo pronto, Farfán se perderá los siguientes partidos del Alianza Lima, el equipo que dirige el también argentino Carlos Bustos.

El diario El Comercio detalló que "la 'Foquita' vuelve a sufrir dolencias en la rodilla izquierda, en la que se operó los ligamentos y luego se realizó una limpieza por una osteocondritis disecante, y que en la selección "dan por descontado que no podrán contar con él en el torneo continental".

El rotativo agregó que "está en condiciones de asegurar" que la selección "se perderá de las condiciones" de Farfán también para los partidos de las eliminatorias del 3 de junio contra Colombia, en Lima, y del 8 de junio, frente a Ecuador, en Quito.

Al respecto, el doctor Julio Grados, exmédico de las selecciones peruanas, señaló que la lesión que padece Farfán es "muy complicada" e incluso pondría en duda su continuidad en el fútbol.

"Hay que pensar qué hacer bajo el pronóstico de una vida mejor para Jefferson. Según mi experiencia, es muy complicado que continúe en actividad. Es tema del jugador decidir hasta cuándo va a forzar esa rodilla", declaró Grados a la emisora Radio Ovación.

Tras conocerse la situación del delantero, que anotó uno de los dos goles con los que Perú derrotó a Nueva Zelanda y se clasificó después de 36 años a un Mundial de fútbol, en Rusia 2018, los medios locales señalaron que Gareca elegirá a su reemplazo entre el peruano-mexicano Santiago Ormeño y Alex Valera, una de las revelaciones del torneo local.

Las especulaciones sobre este tema quedarán zanjadas este viernes, cuando Gareca ofrezca en una rueda de prensa la lista oficial de convocados a la selección nacional.