Evacuan siete poblaciones en Grecia por un gran incendio forestal

Loutraki (Grecia) EFE/EPA/VASSILIS PSOMAS

Atenas, 20 may (EFE).- Los habitantes de siete pequeñas poblaciones y de dos monasterios de la unidad periférica (provincia) griega de Corintia, a unos 70 kilómetros de Atenas, fueron evacuados este jueves de forma preventiva tras declararse un gran incendio forestal que está arrasando pinares en un área de más de 10 kilómetros.

El incendio ha dañado también un número indeterminado de viviendas, pero, según declaró un portavoz el Cuerpo de Bomberos, al tratarse de casas vacacionales que en ese momento no estaban habitadas, no ha habido que lamentar víctimas.

El fuego se declaró durante la noche y se ha ido propagando con rapidez debido a los fuertes vientos con rachas de hasta fuerza diez en la escala de Beaufort que soplan en toda la zona.

La Policía cortó el tráfico en algunas carreteras de las inmediaciones debido al intenso humo que se generó y que alcanzó incluso algunas zonas de Atenas, y a que las llamas están cruzando algunas vías centrales.

El vicegobernador regional de Corinto, Anastasios Yiolis, señaló a los medios locales que la extensión del incendio, cuyas causas aún se desconocen, supera los diez kilómetros.

Una primera estimación de los bomberos apunta a que hasta el momento ha quedado arrasada una superficie de unas 2.000 hectáreas.

Sobre el terreno se encuentran desde la madrugada 250 bomberos con 85 medios terrestres, así como 21 medios aéreos.

El alcalde del balneario de Loutraki, Yorgos Yinis, declaró a la cadena privada Skai que el incendio se está moviendo hacia otro balneario cercano, Alepochori, la última población que ha sido evacuada por el momento.