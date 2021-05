Evacuado de nuevo el rascacielos de Shenzhen que tembló el pasado martes

Vista del edificio SEG Plaza de Shenzhen, visto desde territorio de Hong Kong este martes. EFE/JEROME FAVRE

Pekín, 20 may (EFE).- El rascacielos SEG Plaza de la ciudad suroriental china de Shenzhen volvió a temblar hoy, después de las sacudidas que llevaron a su evacuación el pasado martes, por lo que los ocupantes del edificio tuvieron que desalojarlo nuevamente.

El diario local The Paper informó de que en torno al mediodía hora local (04.00 GMT) varios oficinistas de distintos pisos entre el 35 y el 60 sintieron temblores que llevaron a que la seguridad a cargo del rascacielos procediera a evacuarles.

Los vídeos obtenidos por el rotativo mostraron cómo la vibración se hacía evidente en el agua contenida en las teteras o en la oscilación de los ventiladores del techo.

Una hora más tarde, la administración del edificio dijo que había notificado a los inquilinos de los pisos más altos que salieran del SEG Plaza.

En torno a las 12.31 horas del pasado martes (04.31 GMT), los gestores del edificio recibieron llamadas por parte de los ocupantes relativas a un temblor, que las autoridades locales se están encargando de investigar, aunque aún no han hallado los motivos que expliquen la vibración del rascacielos, apuntó The Paper.

Según la fuente, "no se han encontrado anomalías en la estructura del edificio ni en el terreno circundante, y la estructura principal es segura".