Escritora colombiana Pilar Quintana participará en Feria del Libro de Panamá

Ciudad de Panamá, 20 may (EFE).- La escritora colombiana Pilar Quintana, galardonada en enero pasado con el XXIV Premio Alfaguara de novela 2021 por su obra "Los abismos", participará en la XVII edición de la Feria Internacional del Libro de Panamá (FIL 2021), que se celebrará del 19 al 22 de agosto próximo en versión semivirtual.

"Sí, (Quintana) nos confirmó, va a participar", dijo a Efe la presidenta de la Cámara Panameña de Libro (Capali) y organizadora de la Feria Internacional del Libro de Panamá, Orit Btesh.

Btesh, empresaria y propietaria de la cadena de librerías El Hombre de La Mancha, señaló que Quintana (Cali, 1972) presentará en la FIL "Los abismos", obra que se adentra "en la oscuridad del mundo de los adultos a través del punto de vista de una niña", según el jurado al hacer público en enero el fallo del prestigioso premio.

Asimismo, Btesh agregó que la escritora chilena Isabel Allende está entre los escritores que han sido invitados a la FIL de Panamá.

En cuanto a "Los abismos", el jurado presidido por el escritor colombiano Héctor Abad Faciolince destacó que es una novela que tiene como telón de fondo el estrecho universo femenino formado por mujeres acomodadas a su vida que no pueden romper con una educación de otro tiempo.

Además de presentar su novela, declarada ganadora del Alfaguara por mayoría, la autora colombiana intervendrá en la máxima fiesta de las letras de Panamá en un coloquio sobre literatura junto a otros escritores, indicó la directora de la FIL 2021.

Quintana ha publicado cuatro novelas: "Cosquillas en la lengua" (2003), "Coleccionistas de polvos raros" (2007), "Conspiración iguana" (2009) y "La perra" (2017).

Esta última, que se está traduciendo en 14 idiomas y de la que ya se han vendido los derechos audiovisuales, recibió el Premio de Narrativa Colombiana en 2018 y fue finalista de los National Book Award de EE.UU. en 2020 en la categoría de mejor traducción.

Además, Quintana, que en 2007 fue seleccionada por el Hay Festival entre los 39 escritores menores de 39 años más destacados de Latinoamérica, es autora de la colección de cuentos "Caperucita se come al lobo".