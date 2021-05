El suegro de Funes es llevado a una cárcel de máxima seguridad en El Salvador

El expresidente salvadoreño Mauricio Funes (2009-2014). EFE/Roberto Escobar/Archivo

San Salvador, 20 may (EFE).- Autoridades de Seguridad de El Salvador trasladaron este jueves a una cárcel de máxima seguridad a Juan Guzmán, suegro del expresidente salvadoreño Mauricio Funes (2009-2014), extraditado a este país centroamericano para que enfrente un proceso penal por lavado de dinero.

Guzmán guarda prisión en el Penal de Máxima Seguridad de Zacatecoluca, ubicado en el central departamento de La Paz, mientras espera la audiencia inicial del proceso penal que deberá enfrentar, según lo informó la Secretaría de Prensa de la Presidencia.

El suegro de Funes fue llevado a dicha cárcel bajo un fuerte operativo de policial, de acuerdo con vídeos difundidos en redes social por la Secretaría de Prensa.

Guzmán fue extraditado el miércoles a El Salvador y, según la acusación de la Fiscalía General de la República (FGR), es parte de la estructura que ayudó al expresidente salvadoreño Funes a lavar parte de los 351 millones de dólares que supuestamente malversó el ex jefe de Estado durante su mandato.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, catalogó el miércoles como un "gran logro en la justicia" la extradición a este país centroamericano de Guzmán.

"Este día se hizo una gran logro en justicia, logrando la extradición del suegro del expresidente Funes acusado de desfalcar más de 350 millones del erario público", expresó el mandatario durante un evento de ascenso de 38 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

La Fiscalía llevó a los tribunales el proceso contra Funes, Guzmán y otro grupo de personas en 2018, cuando la entidad era dirigida por Douglas Meléndez.

El Gobierno de Costa Rica notificó el pasado 17 de febrero a El Salvador sobre la aprobación de la extradición de Guzmán después de procesar la solicitud.

El acusado es padre de Ada Michell Guzmán Sigüenza, quien es cónyuge de Funes y se encuentra en Nicaragua, país que les otorgó la nacionalidad junto al expresidente y a tres hijos de este.

Funes, quien llegó a gobernar bajo la bandera del "cambio" del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) ante la corrupción de administraciones anteriores, es el tercer presidente salvadoreño desde que el país entró a la vida democrática en ser acusado de apoderarse de dinero público.

El ex jefe de Estado también es procesado por supuestamente pagar sobornos al ex fiscal general Luis Martínez para evitar investigaciones, malversar fondos de la construcción de una represa, revelar un documento secreto del Gobierno de Estados Unidos y evadir impuestos.