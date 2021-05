El Real presenta una de sus "mejores" temporadas nacida de la "caverna"

El Teatro Real celebra los 100 años de su inauguración en la temporada 2021/2022. EFE/Teatro Real

Madrid, 20 may (EFE).- El Teatro Real presentó este jueves la temporada 2021/2022 que inaugurará el próximo 23 de septiembre con "La Cenerentola" de Rossini, tras la que llegarán títulos como "Nabucco" o "La Bohème" y el estreno absoluto de "El abrecartas", de Luis de Pablo, a partir de una obra del escritor español Vicente Molina Foix.

Una inauguración en la que se celebrará, además de las cien temporadas del teatro español, la concesión del galardón International Opera Awards 2021 a mejor teatro de ópera del mundo por la temporada 2019.

Una programación que su presidente, Gregorio Marañón califica como una de las "mejores" temporadas artísticas del Real, que nace de "la caverna" de la pandemia, lo que no ha impedido que el coliseo haya perdido "tiempo, ni ambiciones. La excelencia sigue siendo nuestra vocación", comentó esta mañana.

Una temporada que los responsables del teatro califican de ambiciosa y ecléctica con un recorrido por cinco siglos, que incorpora diez nuevos títulos al repertorio lírico, de los dieciséis programadas, una gran variedad de épocas y estilos, tres programas de danza, nueve conciertos, además de la programación de flamenco aún sin cerrar y otras actividades.

El director artístico del Teatro Real, Joan Matabosch, desgranó con detalle la programación de la que forman parte títulos como "El ocaso de los dioses" "Las bodas de Fígaro", "La Cenerentola", "Nabucco", "El ocaso de los dioses", "Lakmé" o "La bohème".

"Las horas vacías" se estrenará en versión escénica por primera vez en el Teatro Real, al igual que "Rey Arturo" y "El ángel de fuego", "Hadrian", "Parténope", "La Damoiselle élue", "Juana de Arco en la hoguera", "El nacimiento del Rey Sol" o "Siberia".

Óperas que transitan por diferentes estilos musicales y diferentes épocas, desde el siglo XVII hasta la actualidad.

"Hay una cantidad sustancial de novedades y una apuesta firme por abrirnos a nuevos repertorios", señaló Matabosch. Aunque constató que "Nabucco" no es una novedad, sí la considera como tal al llevar 151 años sin representarse en el Real.

Dos estrenos absolutos coronan esta temporada: "El abrecartas", de Luis de Pablo y en colaboración con el teatro La Abadía, "Extinción: Missa de Batalla y Missa pro defunctis" de Joan Cererols.

Clásicos de Verdi, Händel, Debussy, Wagner, Rossini o Mozart se alternarán con Umberto Giordano, Arthur Honegger, Prokófiev, Ricardo Llorca o Luis de Pablo.

De "Parténope", Matabosch subrayó que se trata de una ópera "atípica, singular" que se sale del "canon" de la época por lo que "no fue comprendida en su momento" al tratar las convenciones de la época como una "parodia". Con una puesta en escena muy premiada.

También en las "antípodas" de su época es como califica a "Juana de Arco en la hoguera", un "epitome" de lo que es una ópera, mientras reseña que "Ángel de fuego" resultó una obra "incómoda" en la Unión Soviética.

La programación alcanza este año un número récord de artistas españoles y latinoamericanos, reflejo de su creciente prestigio, algo que las estadísticas del propio teatro demuestran al reflejar un aumento notable desde 2013 hasta la fecha, de 17 a 56 cantantes.

Directores musicales presentes la próxima temporada como Pablo Heras-Casado, Juanjo Mena, Gustavo Gimeno, Alexis Soriano, Javier Ulises Illán , Daniel Montané y Rubén Gimeno, además del argentino Fabián Panisello y el venezolano Domingo Hindoyan, apoyan los datos.

Aunque como reseñó Matabosch ningún cantante ni director está "por el hecho de ser español".

Dentro de la programación de danza el Teatro Real programa la actuación de tres compañías que representan diferentes universos coreográficos, comenzando por el Ballet Nacional de España que celebrará el centenario de Antonio Ruiz Soler, ‘Antonio el Bailarín’, con coreografías de Rubén Olmo, actual director del BNE, y Carlos Vilán.

El cubano Acosta Danza rendirá homenaje a su Cuba natal. Y para cerrar la temporada Ballet Bolshói, que regresa con uno de los títulos más emblemáticos de la danza clásica, "La bayadera", en la versión de Yuri Grigorovich.

Ignacio García-Berenguer, director general del Teatro Real, indicó que la próxima temporada el aforo permanecerá en el 66 por ciento, el mismo que este año, hasta que las autoridades sanitarias determinen una ampliación, y se seguirá manteniendo el mismo protocolo anticovid.

Por último, Gregorio Marañón, aunque quiso centrarse en la presentación de la temporada 2021/2022, no descartó que Plácido Domingo vuelva a cantar en el Real, una consideración que ha realizado "a título personal". Aunque ha zanjado la cuestión con "es un futurible que no está contemplado esta temporada".

Por Inmaculada Tapia