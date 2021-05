El Olimpia que dirige el argentino Pedro Troglio es el nuevo campeón del fútbol en Honduras

En la imagen un registro del director técnico del Olímpia de Honduras, el argentino Pedro Troglio (d). EFE/José Valle/Archivo

Tegucigalpa, 19 may (EFE).- El Olimpia, que dirige el argentino Pedro Troglio desde 2019, se coronó este miércoles "campeonísimo" al vencer en tanda de penaltis por 4-3 (2-2) al Motagua, al cierre de la final del torneo Clausura.

El juego finalizó 1-0 a favor del Olimpia en el tiempo reglamentario, pero se definió mediante los penaltis por el triunfo de 2-1 que logró el Motagua el domingo.

Además, el partido fue un duelo entre técnicos argentinos, Troglio y su compatriota nacionalizado hondureño Diego Vázquez, quien ha ganado cinco campeonatos con el Motagua en siete años al frente del club.

El partido fue de escaso nivel futbolístico por lo brusco, fuerza y mucha marca personal de ambos equipos, que son los mejores del fútbol hondureño y los que mejor hicieron sus deberes en el torneo.

El Estadio Nacional, de Tegucigalpa, sede de ambos clubes, fue el escenario de los dos partidos.

Los dos clubes se entregaron con fuerza con la idea de imponerse en el partido que, de haberlo ganado el Motagua, hubiera provocado otros dos juegos, en una "gran final", por el reglamento del torneo.

El gol del Olimpia en el tiempo reglamentario fue convertido por Jerry Bengtson, en el minuto 43, al rematar una pelota que rechazó el portero del Motagua, Jonathan Rougier.

Antes, en el 39, el portero del Olimpia, Edrick Menjívar le tapó en buena forma un disparo del paraguayo Roberto Moreira, del Motagua, que también buscaba hacer daño con los argentinos Matías Galvaliz y Gonzalo Klusener.

El Motagua jugó con tres hombres en defensa, cinco en el medio campo y dos en punta, mientras que el Olimpia lo hizo con un rival más en defensa y uno menos en el centro que el rival.

El Olimpia llegaba al área del Motagua con jugadas desde el medio campo y las bandas, con Jerry Bengtson y el colombiano Yustin Arboleda como delanteros.

En el segundo tiempo el juego tuvo las mismas características, de mucha fuerza y poco fútbol, y al final, al empatarse la serie, el campeonato se definió desde el punto de penalti.

El Olimpia convirtió cuatro y el Motagua tres de la tanda de cinco.

La copa es la 33 que gana el Olimpia desde 1965, cuando se fundó la Liga de fútbol de Honduras, y la tercera consecutiva bajo la dirección de Pedro Troglio, quien hoy no pudo dirigir al equipo por estar sancionado, por actos de indisciplina en el juego de ida contra el Motagua, que se ha alzado con 17 copas.

Ficha técnica:

1 (4). Olimpia: Edrick Mejívar; Maylor Núñez, José García, Johnny Leverón, Ever Alvarado; Michael Chirinos (Josman Figueroa m.76), Jorge Álvarez (Mayron Flores m.67), Germán Mejía (Brayan Beckeles m.86), José Mario Pinto (Marvin Bernárdez m.86); Jerry Bengtson y Yustin Arboleda (Eddie Hernández m.67).

Entrenador: Pedro Troglio.

0 (3). Motagua: Jonathan Rougier; Raúl Marcelo Santos, Marcelo Pereira, Juan Pablo Montes, Wesly Decas; Carlos Fernández (Kevin López m.61), Héctor Castellanos, Juan Ángel Delgado (Walter Martínez m.43), Roberto Moreira; Matías Galvaliz (Óscar García m.61) y Gonzalo Klusener (Josué Villafranca m.61).

Goles: 1-0, m.43: Jerry Bengtson.

Árbitro: Said Martínez. Mostró cartulina amarilla a Marcelo Pereira, Walter Martínez y Óscar García, del Motagua, y a Germán Mejía y Eddie Hernández, del Olimpia.

Incidencias: Partido de vuelta de la final del torneo hondureño Clausura disputado en el Estadio Nacional, sin público, por la pandemia de covid-19, que desde marzo de 2020 afecta a Honduras.