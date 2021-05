El expresidente de EE.UU. Bill Clinton regresa a la ficción con una nueva novela

En la imagen el expresidente de Estados Unidos Bill Clinton. EFE/ Michael Reynolds /Archivo

Nueva York, 20 may (EFE).- El expresidente de Estados Unidos Bill Clinton se volvió a asociar con el escritor James Patterson para publicar su segunda novela de suspenso, "The President's Daugther" (La hija del presidente), que saldrá a la luz el próximo 7 de junio.

Clinton, que ya colaboró con Patterson para la publicación en 2018 del libro "The President is Missing" (El presidente está desaparecido), aseguró a la revista People que su papel es darle verosimilitud a la novela, "asegurarse de tener los detalles correctos, que la gente entienda que todo puede suceder".

La obra trata de un expresidente estadounidense, quien, dos años después de perder la reelección para ocupar el despacho oval de la Casa Blanca, vive en la localidad neoyorquina de New Hampshire con su hija, que es secuestrada por un terrorista.

Clinton, que fue presidente durante dos mandatos consecutivos desde 1993 hasta 2001, escribió antes de asociarse con Patterson otros libros, incluido el autobiográfico "My Life", pero ninguno de ellos de ficción.

Patterson publicó en Twitter la portada del libro, en la que aparece un helicóptero volando sobre un fondo dramático en negro y rojo, junto a la cual se puede leer la frase "Los presidentes tienen pesadillas. Esta está a punto de hacerse realidad".

En una entrevista con People, tanto Patterson como Clinton, ambos de 74 años, han mostrado su disposición a volver a trabajar juntos para escribir una tercera novela.

En casa de los Clinton, no solamente el expresidente se ha aficionado a escribir suspenso. La excandidata presidencial y exsecretaria de Estado Hillary Clinton colabora desde hace meses con la escritora canadiense Louise Penny en un "thriller" político de ficción sobre el desafío de reconstruir el liderazgo estadounidense en el mundo tras unos ataques terroristas.

La novela, titulada "State of Terror", tiene previsto llegar a las librerías el próximo 12 de octubre.