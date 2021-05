El 60 % de los legisladores regionales de Venezuela se elegirán por lista

En la imagen, el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, Pedro Calzadilla. EFE/Rayner Peña R./Archivo

Caracas, 20 may (EFE).- El 60 % de los legisladores regionales y los concejales que saldrán de las elecciones venezolanas el próximo 21 de noviembre serán elegidos por lista y el 40 % restante de manera individual, informó este jueves el Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela, al anunciar las normas para los comicios del próximo noviembre.

"Se establece entre otras disposiciones que el 60 % de los cargos a elegir en estas próximas elecciones serán escogidos por representación proporcional y el 40 % de forma nominal", dijo el presidente del CNE, Pedro Calzadilla, en comparecencia pública.

Bajo esta modalidad, el 60 % de los nuevos legisladores regionales y concejales serán elegidos tomando en cuenta el porcentaje de votos que hayan obtenido sus partidos en sus estados, no ellos de manera individual.

Calzadilla indicó que el establecimiento de esta norma nace de acuerdo a la sentencia 68 del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del pasado 5 de junio de 2020.

Asimismo, el ente anunció la aprobación de la "jornada especial de inscripción y actualización de datos" del registro electoral, que estará abierta solo para los residentes en el país, desde el 1 de junio hasta el 15 de julio de este año.

En las elecciones de noviembre solo participarán votantes que residan en Venezuela, pues la Constitución establece que los venezolanos que se encuentran fuera del país solo pueden participar en las elecciones presidenciales.

Hasta el 31 de marzo de este año, el registro electoral tenía un total de 21.070.528 ciudadanos venezolanos inscritos.

Calzadilla además reiteró que el CNE aprobó ayer un lapso hasta este viernes para recibir las solicitudes de nuevos partidos que quieran participar en el proceso del próximo noviembre, cuando también se elegirán a los nuevos gobernadores de las 23 entidades del país, y los alcaldes de los 335 municipios.

Los últimos dos procesos electorales en Venezuela han sido cuestionados por la comunidad internacional y buena parte de la oposición venezolana por considerar que no ha contado con los elementos necesarios para garantizar que sean unos comicios democráticos.

Los principales señalamientos se deben a las inhabilitaciones políticas de opositores conocidos o la intervención ordenada por el TSJ de las directivas de los partidos más grandes que adversan al Gobierno.

Uno de los rectores del CNE, el opositor Enrique Márquez, dijo el lunes que espera que las inhabilitaciones sean suspendidas de cara al nuevo proceso de negociación que se prepara entre el Gobierno de Nicolás Maduro y el líder opositor Juan Guaidó.