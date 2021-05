EE.UU. alerta a sus nacionales del riesgo de covid-19 y arrestos en Venezuela

En el caso de Venezuela, la diplomacia estadounidense comunicó que la alerta de viaje se mantiene en el nivel 4, el más alto y a donde los servicios consulares aconsejan no viajar debido a "la gran probabilidad de riesgos que suponen un riesgo para la vida". EFE/Miguel Gutiérrez/Archivo

Washington, 20 may (EFE).- Estados Unidos alertó este jueves a sus nacionales del riesgo de viajar a Venezuela debido a la pandemia de la covid-19 y el arresto de ciudadanos estadounidenses supuestamente sin garantías judiciales.

"No viajen a Venezuela debido a la detención de ciudadanos estadounidenses sin garantías al debido proceso o a un juicio justo y con el pretexto de un fin ilegítimo. No viajen por el crimen, las protestas civiles, las malas infraestructuras sanitarias, los secuestros y la covid-19", dijo en un comunicado la diplomacia estadounidense.

El Departamento de Estado de EE.UU. suele emitir alertas de viaje para informar a sus ciudadanos de la seguridad de los países a los que tienen pensado desplazarse.

En el caso de Venezuela, la diplomacia estadounidense comunicó que la alerta de viaje se mantiene en el nivel 4, el más alto y a donde los servicios consulares aconsejan no viajar debido a "la gran probabilidad de riesgos que suponen un riesgo para la vida".

Ese sistema de alertas tiene cuatro niveles, siendo 1 el nivel más bajo, en el que estadounidenses deben tener "precauciones normales".

EE.UU. usa el nivel 2 para pedir a sus ciudadanos que "presten más atención" y recurre el 3 para advertir de situaciones de mayor riesgo y en las que el Ejecutivo aconseja a los estadounidenses que reconsideren viajar al país en cuestión.

El Gobierno del presidente de EE.UU., Joe Biden, hasta ahora no ha modificado su política hacia Venezuela respecto a su predecesor, Donald Trump (2017-2021), y sigue reconociendo como mandatario interino al líder opositor Juan Guaidó, que se proclamó como tal en enero de 2019 con el apoyo estadounidense.

En febrero pasado, la Administración de Biden señaló que no esperaba establecer un contacto directo con el Gobierno del presidente Nicolás Maduro en "el corto plazo", e indicó que seguía reconociendo a Guaidó como su interlocutor.