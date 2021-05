Duncan Laurence, el ganador de Eurovisión 2019, da positivo en covid-19

Duncan Laurence. EFE/EPA/ROBIN VAN LONKHUIJSEN/ Archivo

Róterdam (Países Bajos), 20 may (EFE).- Duncan Laurence, ganador en 2019 de la última edición del festival de Eurovisión, anunció este jueves que ha dado positivo en covid-19 y no podrá actuar en directo en el centro de Ahoy de Róterdam en la final del próximo sábado, como tenía planeado, aunque aparecerá en el espectáculo “de una forma diferente”.

En un comunicado, el festival subrayó que el cantante neerlandés “tenía programado actuar en directo durante la gran final del sábado, pero dio positivo por covid-19”, tiene “síntomas leves” y deberá estar en aislamiento durante al menos siete días.

Duncan ya estuvo el lunes pasado en el pabellón del Ahoy, donde se hizo una prueba rápida de covid-19 y dio negativo, lo que le permitió acceder al recinto que acoge el festival para su actuación en la primera semifinal, pero el miércoles empezó a mostrar síntomas leves y el miércoles dio positivo en una prueba de antígenos.

“Estamos, por supuesto, decepcionados, en primer lugar por Duncan, quien merece una actuación en directo en nuestro propio escenario de Eurovisión después de su victoria de 2019 y el éxito mundial de Arcade", subrayó en un comunicado Sietse Bakker, productor ejecutivo del festival, que le deseó una “pronta recuperación” al artista.

Según el equipo del cantante neerlandés, Duncan está “muy decepcionado, ha estado esperando esto durante dos años”, después de que la edición del festival de 2020 se cancelara debido a las restricciones de la pandemia, y confirmó que el artista “aparecerá en el espectáculo de una forma diferente”, que no fue desvelada.

El festival de Eurovisión se está celebrando este año bajo un estricto protocolo de salud y seguridad para evitar contagios por coronavirus y todos los que trabajen dentro del perímetro del recinto deben estar en posesión de un test de covid-19 negativo, que han de hacerse cada 48 horas.

Desde que el 6 de abril se instalara el centro temporal de pruebas de covid-19 junto al Ahoy, se han realizado más de 24.400 test al personal del centro de eventos, los voluntarios, los artistas, los miembros de las delegaciones y los periodistas, pero solo 16 de ellos, un 0,06 %, ha dado un resultado positivo, y ninguno de los contagios provenía de dentro del edificio.