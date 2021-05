Dida: "En la selección brasileña ya llamábamos a Ronaldo 'presidente'"

El presidente del Real Valladolid, el exfutbolista brasileño Ronaldo Nazario. EFE/Nacho Gallego/Archivo

Madrid, 20 may (EFE).- El exportero internacional brasileño Nelson 'Dida' reveló en la serie documental 'El Presidente' sobre el exdelantero Ronaldo Nazario y sus inicios como propietario del Real Valladolid que no le sorprendió su decisión de comprar el club, ya que en la selección brasileña ya llamaban al delantero "presidente".

"¿Sabes por qué no me sorprendió? Porque en la selección brasileña ya le llamábamos 'presidente'. Había esa broma por cómo es, por su importancia. Ronaldo lo vivió todo dentro de un club, así que seguramente le sería fácil ser presidente", revela el exguardameta en esta serie de la plataforma audiovisual 'DAZN'.

'Ronaldo: El Presidente' es una serie de seis episodios que relatan la llegada del exdelantero, dos veces campeón mundial con Brasil, al Valladolid y su primera temporada al frente del club, desde la compra del paquete accionarial del conjunto pucelano hasta su relación con jugadores, directivos o fichajes.

"Yo compré el club con dinero de mi bolsillo, no hay ninguna inversión externa, no hay ningún fondo de inversión, no tengo socios. Es un proyecto mío y me encanta que sea así", relata Ronaldo durante esta serie documental, la primera de las tres sobre su figura que va a elaborar la plataforma.

En el audiovisual, que ha estrenado este jueves sus dos primeros capítulos, se reflejan además de los puntos de vista de los jugadores y trabajadores del club castellanoleonés, las visiones de varios excompañeros de Ronaldo en la selección brasileña y en varios clubes en los que pasó durante su carrera

Entre ellos, el lateral izquierdo Roberto Carlos, que coincidió con él en Brasil y en el Real Madrid, que reconoce sus reservas cuando conoció la aventura presidencial de 'O Fenómeno'.

"Cuando Ronaldo entró de presidente del Valladolid me asustó un poco, porque pensé: 'Él no tiene tanta experiencia para eso", admite el excarrilero, que después elogia la capacidad de su excompañero para rodear se de "personas que podían hacer que el club creciera".

También le elogia Pep Guardiola. "Toda esta gente que son tan buenos en el fútbol es porque son muy inteligentes, son muy intuitivos. Esta gente tiene algo de especial, que les hace ver cosas que los demás no vemos, y es bueno que gente de este calibre, empática, y que han sido tan importantes para el fútbol,sigan ligados a él", asegura el actual entrenador del Manchester City.

En el primer capítulo de esta serie documental se relata la llegada de Ronaldo al Valladolid, la salvación del equipo en 2018-19 y la celebración de ese éxito con toda la plantilla en la casa del exjugador en Ibiza. En el segundo se aborda el 'Caso Oikos', en el que varios jugadores del club fueron acusados de presunta participación en una trama de amaño de partidos. El resto de capítulos se estrenarán entre mayo y junio.