Díaz-Canel: Cuba no refrendará matrimonio igualitario sino "tema de familias"

La Habana, 20 may (EFE).- El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, defendió que el debate y consulta popular a los que será sometido el nuevo Código de Familia que prepara el país no supone que se esté llevando a referendo el matrimonio homosexual, sino "el tema de las familias".

"No estaremos llevando a debate ni a referendo el tema del matrimonio igualitario, nosotros estaremos llevando el tema de las familias", afirmó el mandatario en una reunión con la comisión que redactará el anteproyecto de esa normativa y de la que dan cuenta este jueves los medios estatales.

En esta esperada legislación -aún sin fecha de aprobación- se prevé que se incluya el matrimonio entre personas del mismo sexo, un asunto que inicialmente iba a quedar recogido en la nueva Constitución promulgada en 2019, pero que se eliminó en el último momento después de generar encendidos debates.

La comunidad LGTBI cubana, muy decepcionada por la eliminación de las uniones igualitarias de la Carta Magna, ha criticado que el Gobierno decidiera someter el Código de Familia a referendo, algo que sin embargo no ha hecho con otras leyes y normativas de impacto social.

Además, el nuevo Código de Familia será el único que irá a consulta popular entre las 70 normas jurídicas actualizadas con la nueva Constitución.

"Vamos a tener un Código de las Familias moderno, que responda a todos los preceptos constitucionales y de avanzada en cuanto a concepción de la familia en Cuba. Ya trabaja la Comisión encargada de redactarlo", agregó hoy Díaz-Canel en Twitter, donde reiteró que el referendo "no se trata solo de un tema particular".

A principios de este mes la diputada Mariela Castro, directora del Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba (CENESEX) e hija del expresidente Raúl Castro, confió en que en menos de dos años se legalicen los matrimonios entre personas del mismo sexo y se dijo "segura de que lo vamos a lograr".

En la reunión gubernamental del jueves -en la que se elaboró un cronograma de trabajo para los próximos meses- el ministro de Justicia, Oscar Silvera, aseguró que la comisión que elabora el anteproyecto ya cuenta con "una versión muy adelantada" del mismo.

Los diputados cubanos modificarán y aprobarán 39 leyes y 31 decretos-leyes en un cronograma que se extiende hasta 2022.

Otro de los asuntos más demandados en los últimos años por grupos de la sociedad civil independiente, la política de bienestar animal, quedó plasmado en febrero pasado en un nuevo decreto-ley.