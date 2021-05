Cuba suma otros 1.252 casos de covid-19 y mantiene un alto nivel de contagios

Grupos de personas con tapabocas hacen fila para comprar en un mercado, el 11 de marzo de 2021, en La Habana (Cuba). EFE/ Ernesto Mastrascusa/Archivo

La Habana, 20 may (EFE).- Cuba registró este jueves otros 1.252 positivos al SARS-Cov-2, una de las cifras más altas hasta la fecha en pleno auge de la pandemia en el país caribeño, informó el Ministerio de Salud Pública (Minsap).

En la jornada de hoy también se notificaron seis muertes de personas infectadas con la covid-19, que aumentan a 840 el número total de fallecidos.

La isla acumula un total de 129.346 positivos al SARS-Cov-2, según el parte diario del Minsap. En los hospitales cubanos están ingresados 28.136 pacientes.

De los 1.252 nuevos casos del jueves solo 57 tuvieron la fuente de infección en el extranjero y casi la mitad (584) corresponden a pacientes que no presentaron síntomas.

Por provincias, La Habana volvió a ser el territorio más afectado con 702 casos, seguida de y Santiago de Cuba (este) con 111.

En la capital cubana, de 2,2 millones de habitantes, rige un toque de queda nocturno y otras medidas para frenar la transmisión del coronavirus.

En ese territorio y otras zonas de riesgo del país está en marcha un estudio de intervención sanitaria con los dos candidatos vacunales más avanzados de los cinco que desarrolla Cuba contra el coronavirus: Abdala y Soberana 02.

Alrededor de medio millón de personas han recibido las primeras dosis de ambas fórmulas que se encuentran en tercera y última fase de ensayos clínicos y aún no cuentan con registro farmacológico ni autorización de uso de emergencia.