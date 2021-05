Comienza en las embajadas sirias la votación para los comicios presidenciales

Ciudadanos sirios se registran para votar en un centro habilitado por la embajada siria en la ciudad libanesa de Yarzeh. EFE/EPA/NABIL MOUNZER

Beirut, 20 may (EFE).- Las embajadas sirias en varios países del mundo han abierto hoy sus puertas para que los ciudadanos residentes en el exterior depositen sus votos para las elecciones presidenciales del próximo miércoles 26 de mayo, un proceso en el que no participa la legación diplomática en Berlín por prohibición de las autoridades locales.

A estos comicios concurren el actual presidente sirio, Bachar al Asad; el exviceministro de Asuntos Parlamentarios Abdulá Salloum Abdulá y el líder de la oposición interna tolerada en Siria Mahmud Marai.

Los centros habilitados en las diferentes embajadas comenzaron a recibir a los votantes a las 7.00, hora local en cada país, siendo los consulados en las ciudades australianas de Sídney y Melbourne los primeros en abrir por su franja horaria, informó la agencia oficial siria SANA.

Seis días antes de que se celebren los comicios dentro del territorio sirio, la votación para los residentes en el extranjero está teniendo lugar en capitales regionales como Amán, Bagdad, Kuwait, Beirut, Manama o Mascate; europeas como Praga, Madrid y París; y africanas como Argel, El Cairo y Jartum.

También se ha abierto al público para la cita electoral la legación diplomática en Moscú, el gran aliado del presidente Al Asad, en el poder desde la muerte de su padre en 2000 y quien se espera salga reelegido en las urnas.

Sin embargo, no se podrán depositar papeletas en Berlín, donde las autoridades alemanas han prohibido celebrar unos comicios que varios países y grupos opositores en el exilio han llamado a ilegitimar por considerarlos una farsa.

La Embajada siria en el capital alemana pidió disculpas a sus ciudadanos en un comunicado por no poder ofrecerles la posibilidad de votar "debido al fracaso de las autoridades alemanas de celebrar estas elecciones en nuestra embajada en Berlín", sin explicar los motivos de la decisión.

CERCA DE 5,5 MILLONES DE REFUGIADOS SIRIOS FUERA DE SU PAÍS

Se estima que cerca de 5,5 millones de refugiados sirios residen fuera del país árabe tras huir del conflicto iniciado hace una década, la gran mayoría de ellos en Turquía, valedora de la oposición siria y cuyos residentes quedarán fuera del proceso de votación.

En las últimas elecciones de 2014, cuando por primera vez en medio siglo se presentó a los comicios más de un candidato tras enmendar la Constitución a raíz de las protestas iniciadas en 2011, Al Asad arrasó con el 88,7 % de los votos.