Casillas: Yokohama fue una gran experiencia para los Juegos de Tokio

La triatleta Míriam Casillas. EFE /Luca Piergiovanni/Archivo

Madrid, 20 may (EFE).- La española Miriam Casillas, que el pasado sábado, al acabar octava en Yokohama (Japón), logró su mejor puesto en una prueba del Mundial de triatlón; y que el próximo domingo disputará en Lisboa una Copa del Mundo de ese deporte, declaró a EFE que la competición japonesa "fue una gran experiencia, con miras a los Juegos de Tokio", dentro de dos meses.

Casillas, nacida hace 28 años en Badajoz, concluyó octava la apertura de las 'World Series' el pasado sábado en Yokohama, donde firmó su mejor clasificación en una prueba del Mundial del deporte olímpico que une la natación con el ciclismo y la carrera a pie.

"La verdad es que estoy muy contenta con mi octavo puesto en las Series Mundiales de Yokohama. Había hecho un muy buen invierno; y el año pasado me había servido para coger mucha base, sobre todo a pie. Y sabía que estaba en forma. Pero, al final, eso hay que plasmarlo en las competiciones", explicó a Efe la campeona extremeña, que este viernes también disputará el relevo mixto, disciplina que debutará en el calendario olímpico en Tokio.

"Así que estoy muy contenta, porque al fin ha salido lo que sabía que tenía entrenando, pero que había que sacarlo en competición", precisó la triatleta pacense; que, después de haberlo sido hace cinco años en los Juegos de Rio de Janeiro (Brasil), será olímpica por segunda vez dentro de dos meses en los que organizará la capital japonesa.

"Además, creo que ha sido una muy buena experiencia con miras a los Juegos de Tokio, ya que, tanto el viaje, como muchas de las restricciones que tuvimos allí, serán muy parecidas a las de los Juegos Olímpicos. Ése era uno de los objetivos. Hacerse, o adaptarse; o un poco, también, entrenar eso: el estrés añadido que ahora nos deja el covid", explicó a Efe Casillas, médica de profesión.

"Así que creo que el balance ha sido muy positivo, porque he sabido llevarlo muy bien; que era una de las cosas importantes de esta prueba, que no era una prueba totalmente 'normal', por decirlo de alguna manera", comentó.

"Valoro de forma muy positiva cómo ha salido todo, porque, sobre todo, la próxima vez que vaya, que será en los Juegos de Tokio, no me lo encontraré todo como si fuera una primera vez; sino que sabré cómo llevarlo", declaró a Efe Miriam, que afronta con optimismo un nuevo fin de semana de competiciones, esta vez en la capital portuguesa. Donde lo principal será, de nuevo, preparar los Juegos.

"Con miras a Lisboa, la verdad es que lo más importante a día de hoy será el relevo. Creo que vamos a tener un muy buen relevo", explicó Casillas, que representará a España en esa prueba, este viernes, junto al talaverano Fernando Alarza -bronce mundial en 2016-, la barcelonesa Anna Godoy y el gallego Antonio Serrat.

"Será una muy buena oportunidad, la única, seguramente, de hacer un relevo antes de los Juegos; así que creo que eso es lo importante", indicó.

"No sé lo que puedo esperar de la carrera individual", apuntó a Efe la doctora pacense, en referencia a la prueba del domingo. "Esta semana ha sido bastante dura en cuanto a recuperación, con un gran viaje y una carrera que fue muy dura, sobre todo a pie, cuesta más recuperar", añadió.

"Así que sólo espero estar recuperada para el relevo del viernes y la carrera del domingo. Y hacerlo lo mejor posible", manifestó Casillas poco antes de partir hacia Lisboa.

"No sé en qué medida me afectará que la carrera individual sea sólo dos días después del relevo, porque nunca hemos hecho un relevo antes de una prueba individual", declaró a Efe Miriam Casillas. "Normalmente, siempre es al revés", manifestó la triatleta extremeña.

Adrian R. Huber