Carlos Vives y las últimas 5 fotos que han arrasado en Instagram

Es hora de echar mano de esa capacidad que en tiempos difíciles acompaña a los líderes y a los gobernantes. Sobreponer la razón sobre la pasión, el nivel técnico sobre el nivel político, el diálogo proactivo e innovador sobre la arrogancia y los discursos incendiarios de doble vía. Todos tenemos mucho de sensatez que aportar en estos momentos difíciles. Sé que, como dijo Gabriel García Márquez, somos capaces de los actos más sublimes y de los actos más atroces. Todos podemos ayudar a pasar la página de la barbarie a la sensatez. ¡Es ya! Cada minuto cuenta. Cada vida cuenta. Cada error se multiplica de manera exponencial. #amorporcolombia #soscolombia





¡Verlos me llena el corazón de alegría! Dedíquenles a quienes aman #cancionbonita una y mil veces ❤️ ¿Ustedes con quién se quedan? #CancionBonita síganme mandando sus #cancionbonitatrend





Colombia es mi razón, siempre lo ha sido, la casa donde vivo, mi más grande esfuerzo y motivo, mi Colombia es la de todos. Hoy sigo pidiendo la paz y el respeto a la vida.





Salomé.. Gracias por tu dulzura♥️ me recuerdas todo lo que no podemos perder. #Repost @babysalomerivas13 ・・・ Una canción Bonita para nuestra Latinoamérica.🥰 . 🧠 @zumba 🎶 @ricky_martin @carlosvives . #CancionBonitaZumba . Choreo by: @zumba Manager: @dyannarosemary Video: @yomilrivas





Sobre la situación actual de mi país: el espacio para que la gente se manifieste es muy importante. Debe ser en paz. Pero la paz también es una construcción que las instituciones están llamadas a hacer realidad cada día en todas sus acciones y mensajes. Ese espacio además debe ser efectivo, debe ser un canal de comunicación real. Si eso no existe caemos en la sordera de parte y parte. Una reforma tributaria necesita espacios de deliberación acertados, hay cosas que preocupan a muchos sectores. El camino de buscar consensos es más difícil pero es necesario. Yo hago parte de la cultura y claro que me duele el país, aquí vivo y aquí quiero estar. Pero no estoy dispuesto a verlo desde un solo ángulo. Trabajo cada día para construir un mejor país desde donde puedo hacerlo y a veces hay cosas más importantes que las opiniones en redes o las fotos. De lo que no me cabe duda es que nos hace falta un propósito común, un proyecto que nos convoque a todos.

Carlos Alberto Vives Restrepo nació el 7 de agosto de 1961 en Santa Marta, Colombia. Cantante, compositor, actor y empresario, fue el primer artista colombiano en ganar un premio Grammy y, hasta la fecha, se ha llevado a casa 2 Grammys y 11 Latin Grammys.

En 1982, con un poco más de 20 años, empezó su carrera como actor en el programa de televisión infantil Pequeños gigantes, en el que se mantuvo por tres años. En el año 1984 se graduó como publicista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, con un postgrado en producción de televisión.

Protagonizó, junto a grandes actores, diversas series y telenovelas incluyendo El Faraón y Tuyo es mi corazón, siendo recordado por encarnar a célebres personajes como “Gallito” Ramírez y el famoso compositor Rafael Escalona. Este samario cautivó multitudes en América y en Europa con los ritmos de Clásicos de La Provincia, álbum con el que rompió su propio record de ventas (triple Disco de Oro y triple Disco de Platino en 1993 y 1995), que ostentaba la banda sonora de Escalona.

De igual forma, logró ubicar en los primeros lugares de los listados pop canciones de juglares vallenatos como Emiliano Zuleta, Juancho Polo Valencia, Luis Enrique Martínez y Carlos Huertas, entre otros. En mayo de 2016, Vives publicó su nuevo sencillo «La bicicleta», a dúo con su colega colombiana Shakira. El sencillo debutó como #1 en Billboard y se convirtió en el decimosegundo #1 de Vives en su carrera musical, destacando al samario como el tercer artista latino con más #1 en Billboard.