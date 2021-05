Ayudas para facilitar el inicio de sesión en cuentas online

ILUSTRACIÓN - ¿Quién puede recordar todas las contraseñas? Nadie. Para eso existen los gestores de contraseñas y los servicios de inicio de sesión. Foto: Catherine Waibel/dpa

Gestores de contraseñas, servicios de inicio de sesión y plataformas de identificación virtual. ¿Es que son solo diferentes nombres para una misma cosa? Definitivamente no, ya que son tres sistemas con características y procesos propios. Pero, ¿cuál es el adecuado para qué? Los gestores de contraseñas son aplicaciones que pueden sugerir contraseñas seguras y almacenarlas de forma encriptada. Algunos de ellos también se denominan cajas fuertes digitales. La gran ventaja: los usuarios ya no necesitan recordar contraseñas complejas y pueden utilizar fácilmente una contraseña individual para cada servicio, que es también lo recomendado. "Solo hay que saber la contraseña de acceso al gestor de contraseñas, la llamada clave maestra", explica Rebekka Weiss, consultora de la asociación empresarial alemana del sector digital Bitkom. La experta en seguridad informática precisa que esa es la razón por la que un gestor de contraseñas aumenta la seguridad en Internet, siempre y cuando, naturalmente, se elija una clave maestra especialmente fuerte. A primera vista, pareciera que los servicios de inicio de sesión, a menudo denominados "single sign-on" (SSO), realizaran la misma tarea que los gestores de contraseñas. Weiss explica que ambos servicios son muy diferentes, y que un servicio SSO es más o menos un inicio de sesión único gracias al cual ya no se tiene que iniciar sesión en otros servicios determinados, y pone como ejemplos de servicios SSO las cuentas de Apple, Google y Microsoft. Para quienes no deseen que sus inicios de sesión pasen por los gigantes tecnológicos estadounidenses, existen otras opciones. Por ejemplo, en forma de alianzas de registro como netID, ID4me o Keyp. En este caso, la practicidad también depende del número de servicios que participen. Por otro lado, están las llamadas plataformas de identificación digital. En el caso de los gestores de contraseñas y los servicios SSO, no es importante la identidad del usuario, mientras que los servicios de identificación se basan justamente en este requisito. "Estos servicios verifican la identidad de sus usuarios", explica Christian Wölbert, de la revista especializada alemana "c't". Wölbert acota que, sin embargo, hay diferencias entre los distintos proveedores, y explica que la alianza alemana Verimi, por ejemplo, ofrece el clásico servicio SSO, pero también la posibilidad de identificarse con el procedimiento de identificación por vídeo o con el documento de identidad electrónico. "Otra opción es la transferencia de datos de identidad a través de una empresa asociada", precisa Wölbert. La ventaja: "La cuenta de Verimi se puede utilizar una y otra vez. Si se quiere abrir, por ejemplo, una nueva cuenta bancaria, no se tiene que volver a pasar por un largo proceso de identificación, sino que el usuario puede identificarse con la cuenta de Verimi", aclara. Otra plataforma de identificación virtual es la también alemana Yes, que, a diferencia de Verimi, no almacena ningún dato. "Yes, en cambio, ofrece una especie de interfaz a través de la cual se pueden reutilizar los datos de identidad del propio banco", indica Wölbert. Cuando se abre la cuenta bancaria, la identidad ya ha sido verificada por el banco. Yes se sirve de los datos de identidad ya comprobados por la entidad financiera y los utiliza para el registro y la verificación de identidad en otros servicios y empresas asociadas. El documento de identidad electrónico ofrece otra forma de verificar la identidad en Internet. En este caso, el proceso de identificación es diferente: "Los datos de la tarjeta de identificación no están almacenados en un servidor, sino que están en poder del usuario", señala. Según Wölbert, en Alemania, los servicios de identificación aún están en desarrollo: "Hasta ahora, apenas se puede utilizar la verificación de identidad digital". Explica asimismo que se trata del clásico dilema del huevo y la gallina: "La compleja integración en una oferta online solo merece la pena si con ella se llega también a muchos clientes potenciales. Sin embargo, hasta ahora no existe un estándar técnico que cubra todas las funciones de los proveedores de identidad", afirma el experto que, sin embargo, está seguro de que el número de ofertas aumentará en el futuro. dpa