Asamblea de la ONU: Alto el fuego en Palestina tranquiliza, pero llega tarde

En la imagen, el presidente de la Asamblea General de la ONU, Volkan Bozkir. EFE/Sohail Shahzad/Archivo

Naciones Unidas, 20 may (EFE).- El presidente de la Asamblea General de la ONU, Volkan Bozkir, aseguró este jueves que el anuncio del cese de hostilidades entre Israel y Palestina es "tranquilizador", aunque llega "tarde".

"La reciente noticia del alto el fuego retrasado en Gaza es tranquilizadora. Esta ha sido una de las demandas clave de los Estados miembros (de la ONU) que escuchamos en el debate de hoy", aseguró Bozkir en una comparecencia ante los medios.

El anuncio del alto el fuego anunciado hoy para una "tregua bilateral", que entrará en vigor la madrugada del viernes, a las 2.00 hora local (23.00 GMT del jueves), coincidió con la celebración de una reunión de la Asamblea General, impulsada por Palestina y los países árabes, convocada para presionar a las partes.

Para Bozkir, esta reunión y su preparación ha sido uno de los factores clave que han permitido la consecución de esta tregua.

En su comparecencia, el diplomático turco insistió en que la convocatoria de la sesión de hoy, que no concluirá hasta el próximo martes, se debió "en gran parte, para compensar el silencio del Consejo de Seguridad de la ONU".

El bloqueo en el Consejo de Seguridad, el órgano con más poder de la ONU, sobre el conflicto armado fue producto de la postura de EE.UU., que en los últimos días frenó varios intentos de sacar adelante una declaración de consenso pidiendo un alto el fuego.

"El Consejo de Seguridad todavía no ha hablado con una sola voz sobre la tragedia que estamos presenciando frente a nosotros, esto es decepcionante", subrayó el presidente de la Asamblea General.

Bozkir, que mostró su deseo de que el alto el fuego se consolide, opinó que la "ocupación (israelí), sumada al bloqueo político y la falta de negociaciones, es el principal elemento de la inestabilidad" en la zona.