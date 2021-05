Andrea Vendrame se impone en Bagno di Romagna

EFE/EPA/LUCA ZENNARO

Redacción deportes, 20 may (EFE).- El italiano Andrea Vendrame, del AG2R Citroën, logró la victoria en la duodécima etapa del Giro de Italia, entre Siena y Bagno di Romagna, de 212 kilómetros de recorrido, con cuatro puertos de montaña, dos de segunda categoría y otros dos de tercera.

La jornada comenzó de manera accidentada para el Movistar con el abandono del español Marc Soler, que se fue al suelo en el kilómetro 4 y solicitó la asistencia de los vehículos médicos de la carrera. Pese a volver a subirse a la bicicleta para tratar de alcanzar al pelotón junto a su compañero Albert Torres, no pudo continuar.

Los sinsabores del abandono también los sufrió el belga Remco Evenepoel, que cedió dos minutos y ocho segundos en la jornada precedente, y en esta duodécima etapa perdió a su compañero Fausto Masnada antes de la llegada de la alta montaña, en la que tendrá que tratar de recuperar el tiempo perdido.

Uno de los protagonistas de la etapa fue el francés Geoffrey Bouchard (AG2R), que primero coronó el Paso della Calla, de segunda categoría, y sumó más puntos para afianzarse en la general de la montaña.

Bouchard formó parte de un grupo de quince corredores que durante gran parte de la etapa permaneció fugado llegando a aventajar al pelotón en más de once minutos. En la subida al Passo del Carnaio, de tercera categoría y con tramos de pendiente del 14%, comenzó la selección natural, siendo el neozelandés George Bennett (Jumbo-Visma), Gianluca Brambilla (Trek-Segafredo), el alemán Chris Hamilton (Team DSM) y Andrea Vendrame (AG2R Citroën) los cuatro que decidieron dar un paso al frente.

A falta de tres kilómetros, Vendrame y Hamilton cambiaron de marcha para despegarse de Brambilla y Bennett y se jugaron la etapa. El más rápido fue Vendrame, que levantó los brazos con cierta comodidad en Bagno di Romagna.

La clasificación no sufrió cambios en los primeros puestos y el líder, el colombiano Egan Bernal (Ineos), sigue mandando en la general por delante del ruso Aleksandr Vlasov (Astana), segundo a 45 segundos, y el italiano Damiano Caruaso (Bahrein) a 1:12. Evenepoel es séptimo a 2:22 y el colombiano Daniel Martínez (Ineos) décimo a 3:15.

La decimotercera etapa del Giro de Italia unirá Ravenna y Verona con un recorrido de 198 kilómetros totalmente llanos.