ADVISORY ISRAEL-PALESTINIANS/UN --UPDATED WITH SPEAKERS

UN General Assembly meeting on fighting in Israel, Gaza

Start: 20 May 2021 13:56 GMT

End: 20 May 2021 18:10 GMT

UNITED NATIONS - The U.N. General Assembly will meet on Thursday over fighting between Israel and Palestinian militants.

++LIST OF SPEAKERS (SUBJECT TO CHANGE)

1. STATE OF PALESTINE

2. QATAR (DPM)

3. JORDAN (DPM)

4. ALGERIA (M)

5. TURKEY (M)

6. PAKISTAN (M)

7. INDONESIA (M)

8. KUWAIT (M)

9. MALDIVES (M)

10. TUNISIA (M)

11. SAUDI ARABIA (M)

12. UNITED STATES (M)

13. EUROPEAN UNION

14. SWEDEN (ON BEHALF OF NORDIC COUNTRIES)

15. COMOROS

16. AZERBAIJAN (ON BEHLAF OF NON-ALIGNED MOVEMENT

17. ISRAEL

18. MEXICO

19. MOROCCO

20. CHINA

21. NIGER

22. DJIBOUTI

23. FRANCE

24. LEBANON

25. UNITED KINGDOM

26. VENEZUELA (BOLIVARIAN

27. ECUADOR

28. GERMANY

29. IRELAND

30. SUDAN

31. SAINT VINCENT AND THE GRENADINES

32. MALAYSIA

33. GUYANA

34. CANADA

35. NEW ZEALAND

36. SOMALIA (on behalf of the Arab Group)

37. MAURITANIA

38. BAHRAIN

39. AFGHANISTAN

40. AUSTRALIA

41. EGYPT

42. KENYA

43. SAN MARINO

44. DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF KOREA

45. BANGLADESH

46. COSTA RICA

47. IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)

48. NEPAL

49. CUBA

50. RUSSIAN FEDERATION

51. IRAQ

52. SYRIAN ARAB REPUBLIC

53. YEMEN

54. CHILE

55. KAZAKHSTAN

56. UKRAINE

57. SOUTH AFRICA

58. MALTA

59. PERU

60. JAPAN

61. ITALY

62. REPUBLIC OF KOREA

63. ALBANIA

64. LIBYA

65. LUXEMBOURG

66. VIET NAM

67. INDIA

68. GUATEMALA

69. ARGENTINA

70. BOLIVIA (PLURINATIONAL STATE OF)

71. ESTONIA

72. CZECH REPUBLIC

73. SENEGAL

74. URUGUAY

75. SPAIN

76. AUSTRIA

77. HUNGARY

78. UNITED ARAB EMIRATES

79. LIECHTENSTEIN

80. SLOVAKIA

81. BRAZIL

82. NORWAY

83. BELGIUM

84. BRUNEI DARUSSALAM

85. PHILIPPINES

86. NETHERLANDS

87. PARAGUAY

88. HONDURAS

89. SWITZERLAND

90. PORTUGAL

91. CROATIA

92. COLOMBIA

93. HOLY SEE

94. ORGANIZATION OF ISLAMIC COOPERATION

95. LEAGUE OF ARAB STATE

Restrictions:

BROADCAST: NONE

DIGITAL: NONE

Source: UNTV

Aspect Ratio: 16:9

Location: United Nations

Topic: Conflicts / War / Peace

Audio: Natural/Original

Editorial Support: +44 20 7542 2244

Email: tvnews@thomsonreuters.com