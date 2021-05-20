ADVISORY ISRAEL-PALESTINIANS/UN --UPDATED WITH SPEAKERS

UN General Assembly meeting on fighting in Israel, Gaza
Start: 20 May 2021 13:56 GMT
End: 20 May 2021 18:10 GMT
UNITED NATIONS - The U.N. General Assembly will meet on Thursday over fighting between Israel and Palestinian militants.
++LIST OF SPEAKERS (SUBJECT TO CHANGE)
1. STATE OF PALESTINE
2. QATAR (DPM)
3. JORDAN (DPM)
4. ALGERIA (M)
5. TURKEY (M)
6. PAKISTAN (M)
7. INDONESIA (M)
8. KUWAIT (M)
9. MALDIVES (M)
10. TUNISIA (M)
11. SAUDI ARABIA (M)
12. UNITED STATES (M)
13. EUROPEAN UNION
14. SWEDEN (ON BEHALF OF NORDIC COUNTRIES)
15. COMOROS
16. AZERBAIJAN (ON BEHLAF OF NON-ALIGNED MOVEMENT
17. ISRAEL
18. MEXICO
19. MOROCCO
20. CHINA
21. NIGER
22. DJIBOUTI
23. FRANCE
24. LEBANON
25. UNITED KINGDOM
26. VENEZUELA (BOLIVARIAN
27. ECUADOR
28. GERMANY
29. IRELAND
30. SUDAN
31. SAINT VINCENT AND THE GRENADINES
32. MALAYSIA
33. GUYANA
34. CANADA
35. NEW ZEALAND
36. SOMALIA (on behalf of the Arab Group)
37. MAURITANIA
38. BAHRAIN
39. AFGHANISTAN
40. AUSTRALIA
41. EGYPT
42. KENYA
43. SAN MARINO
44. DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC OF KOREA
45. BANGLADESH
46. COSTA RICA
47. IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF)
48. NEPAL
49. CUBA
50. RUSSIAN FEDERATION
51. IRAQ
52. SYRIAN ARAB REPUBLIC
53. YEMEN
54. CHILE
55. KAZAKHSTAN
56. UKRAINE
57. SOUTH AFRICA
58. MALTA
59. PERU
60. JAPAN
61. ITALY
62. REPUBLIC OF KOREA
63. ALBANIA
64. LIBYA
65. LUXEMBOURG
66. VIET NAM
67. INDIA
68. GUATEMALA
69. ARGENTINA
70. BOLIVIA (PLURINATIONAL STATE OF)
71. ESTONIA
72. CZECH REPUBLIC
73. SENEGAL
74. URUGUAY
75. SPAIN
76. AUSTRIA
77. HUNGARY
78. UNITED ARAB EMIRATES
79. LIECHTENSTEIN
80. SLOVAKIA
81. BRAZIL
82. NORWAY
83. BELGIUM
84. BRUNEI DARUSSALAM
85. PHILIPPINES
86. NETHERLANDS
87. PARAGUAY
88. HONDURAS
89. SWITZERLAND
90. PORTUGAL
91. CROATIA
92. COLOMBIA
93. HOLY SEE
94. ORGANIZATION OF ISLAMIC COOPERATION
95. LEAGUE OF ARAB STATE
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Location: United Nations
Topic: Conflicts / War / Peace
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