ACTUALIZA 2-El periodista mintió para conseguir entrevista con Diana y la BBC lo encubrió: reporte

Por Michael Holden

LONDRES, 20 mayo (Reuters) - Un periodista de la BBC utilizó mentiras para obtener una entrevista con la princesa Diana de Gran Bretaña en 1995, en la que reveló detalles íntimos de su fallido matrimonio con el príncipe Carlos, y la emisora lo encubrió, reveló una investigación difundida el jueves.

La BBC inició la investigación, encabezada por el juez retirado John Dyson, en noviembre después de las acusaciones del hermano de Diana, Charles Spencer, de que había sido engañado para que le presentara la princesa al periodista Martin Bashir.

El informe de Dyson afirmó que Bashir, entonces un periodista poco conocido, había mostrado a Spencer extractos bancarios falsos que sugerían que Diana estaba siendo observada por los servicios de seguridad y que dos asistentes estaban recibiendo dinero para brindar información sobre ella.

"El señor Bashir actuó de manera inapropiada y violando gravemente la edición de 1993 de las directrices de los productores sobre el trato directo", dice el informe.

Spencer dijo que trazó una línea entre los eventos y la muerte de Diana.

"Ella no sabía en quién confiar y al final, cuando muere dos años más tarde, no tenía ninguna forma de protección real", sostuvo el hermano de la princesa.

La BBC le ha escrito al príncipe Guillermo, hijo de Diana, para disculparse.

Durante la explosiva entrevista de "Panorama", vista por más de 20 millones de espectadores en Gran Bretaña, Diana sorprendió al país al admitir una aventura y compartir detalles íntimos de su matrimonio con el heredero al trono, el príncipe Carlos.

Fue la primera vez que Diana, quien murió en un accidente automovilístico en 1997 en París, hizo comentarios públicos sobre su matrimonio.

Su declaración de que "éramos tres en este matrimonio, así que estaba un poco concurrido", una referencia a la relación de Carlos con Camilla Parker Bowles, ahora su segunda esposa, fue particularmente perjudicial para la familia Windsor.

"Sin justificación, la BBC no cumplió con los altos estándares de integridad y transparencia que son su sello distintivo", indicó el informe.

La entrevista impulsó la carrera de Bashir, quien más tarde logró notas de alto perfil con otras celebridades, entre ellas con el fallecido cantante estadounidense Michael Jackson.

La semana pasada, la BBC anunció que Bashir dejaba su puesto actual como editor de temas religiosos de la emisora financiada con fondos públicos debido a problemas de salud.

Bashir pidió disculpas por los documentos falsos, pero dijo que respaldaba su evidencia de hace 25 años y que no creía que éstos hubieran impulsado a Diana a dar la entrevista.

El reporte de Dyson incluyó una carta manuscrita de Diana de un mes posterior a la entrevista en la que decía que no se arrepentía y que Bashir no le había mostrado ninguna información de la que ella no estuviera al tanto previamente.

Ambos hijos de Diana, los príncipes Guillermo y Enrique, han estado de acuerdo con la investigación para descubrir la verdad sobre lo que sucedió.

"Si bien la BBC no puede volver el tiempo atrás después de un cuarto de siglo, podemos dar una disculpa total e incondicional. La BBC ofrece eso hoy", dijo el director general de la BBC, Tim Davie, en un comunicado. (Reporte de Michael Holden; editado en español por Lucila Sigal)