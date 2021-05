6-4. Soler jonronea y apoya la victoria de los Reales sobre los Cerveceros

En la imagen un registro del cubano Jorge Soler (d), guardabosques de los Reales de Kansas City, quien aportó un jonrón sencillo en el triunfo de su equipo 6-4 sobre los Cerveceros de Milwaukee. EFE/Jorge Campos/Archivo

Kansas City (EE.UU.), 19 may (EFE).- El guardabosques cubano Jorge Soler conectó jonrón para empatar el juego, el parador en corto Nicky López pegó toque y los Reales de Kansas City vencieron 6-4 a los Cerveceros de Milwaukee.

Con su victoria los Reales "barrieron" una serie de dos juegos sobre los Cerveceros y consiguieron su primera victoria en la serie sobre Milwaukee desde junio de 2015.

Soler (4) mandó la pelota a la calle en la séptima entrada, sin corredores en circulación, contra los lanzamientos del relevo J.P. Feyereisen, que no sumaba ni un out en el episodio.

La victoria se la apuntó el abridor Scott Barlow (2-1) en dos tercios de episodio.

Por los Cerveceros el derrotado fue Feyereisen (0-2) en un episodio.