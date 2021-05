5-0. Rosario Central golea a Huachipato y llega a la cima del grupo A de la Sudamericana

Lucas Gamba, Emiliano Vecchio, de penalti; Joaquín Gutiérrez, en propia meta; Damián Martínez y el mexicano Luca Martínez Dupuy convirtieron los tantos del conjunto rosarino. En la imagen el registro de otra de las celebraciones de Rosario Central. EFE/Elvis González/Archivo

Buenos Aires, 19 may (EFE).- El argentino Rosario Central goleó este miércoles por 5-0 al Huachipato chileno y es el nuevo líder del Grupo A de la Copa Sudamericana para quedar a un paso de los octavos de final del certamen.

Lucas Gamba, Emiliano Vecchio, de penalti; Joaquín Gutiérrez, en propia meta; Damián Martínez y el mexicano Luca Martínez Dupuy convirtieron los tantos del conjunto rosarino en un triunfo que lo deja con diez unidades y dos de ventaja sobre Huachipato.

El encuentro, que debió disputarse en el estadio Florencio Sola de la localidad bonaerense de Banfield porque el aeropuerto rosarino no está habilitado para recibir vuelos internacionales, tuvo la mejor versión del local y la peor del visitante.

El conjunto dirigido por Cristian 'Kily' González abrió el marcador al minuto 27 con un gran remate de Lucas Gamba que ingresó en el ángulo de la portería defendida por Gabriel Castellón.

Nueve minutos después fue Emiliano Vecchio el encargado de ampliar la diferencia a través de un penalti sancionado por el árbitro uruguayo Christian Ferreyra tras una infracción de Nicolás Baeza.

Sobre el final de la primera etapa, más precisamente en el minuto 44, Joaquín Gutiérrez impulsó el balón en su propio arco y apenas unos minutos después Diego Zabala asistió a Damián Martínez para que el 'Canalla' se fuera al descanso con cuatro goles de ventaja.

El complemento no mostró a un Huachipato animado para conseguir descuentos, mientras que Rosario Central rotó el balón y no tuvo una actitud tan vertical y ofensiva.

Sin embargo, a doce minutos del final Luca Martínez Dupuy aprovechó un rebote en el área y puso el 5-0 definitivo a favor de Rosario Central.

Los rosarinos, que llegaban con la Copa como único frente, ahora buscarán sellar su clasificación a octavos de final en la última jornada como local ante el 12 de Octubre, de Paraguay.

Huachipato, que tiene una floja actuación en el torneo chileno donde marcha en la posición 14 de 17 equipos, ahora deberá esperar un traspié del 'Canalla' y ganarle como local a San Lorenzo para soñar con la próxima fase.