40-28. El Barça, a la 'Final Four' de Colonia

El extremo izquierdo del Meshkov Brest Andrei Yurynok (c) se dispone a lanzar ante el portero del FC Barcelona Gonzalo Pérez de Vargas (d), durante el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones de balonmano disputado este jueves en el Palau Blaugrana. EFE/Quique García

Redacción deportes, 20 may (EFE).- El Barça se clasificó para la novena Final a Cuatro de su historia en la Liga de Campeones al vencer este jueves en el Palau Blaugrana al Meshkov Brest bielorruso por un rotundo 40-28, en encuentro de vuelta de cuartos de final.

El equipo de Xavi Pascual optará el 12 y 13 de junio en el Lanxess Arena de Colonia a su décimo título de la máxima competición, seis años después del último, que logró en 2015. Le acompañarán París Saint Germain, Nantes y Aalborg. El sorteo de semifinales será el próximo martes.

El técnico azulgrana, Xavi Pascual, recuperó al lesionado Blaz Janc, pero ni Raúl Entrerríos, que no jugó en la ida, ni Luka Cindric, que se lesionó al inicio de ese encuentro, no están aún disponibles.

En la presentación del equipo azulgrana y al ser nombrado Xavi Pascual, que a final de temporada dejará el banquillo barcelonista, el público se puso en pie aplaudiendo y coreando su nombre, al igual que hizo todo su plantilla.

El choque fue un auténtico festival azulgrana en la primera mitad con 21 goles de 27 lanzamientos, con un contraataque demoledor (8 de 8) y cuando Raúl Alonso optó por siete en ataque sin portero (m.20 a 28) encajó tres goles a puerta vacía.

Con un Mikita Vailupau inspirado (6 tantos en los primeros 18 minutos) el Meshkov aguantó (11-9,m.18), pero el bloque azulgrana aceleró en ataque y Xavi Pascual sentó a Alex Pascual y puso en su extremo a Casper Mortensen, con más envergadura que él, y dejó en blanco a la estrella bielorrusa hasta el descanso.

Con 21-13 y con todo decidido, Alonso dejó en el banquillo a sus dos estrellas, el central esloveno Stas Skube y a Vailapau, que volvieron poco antes de llegar al ecuador del segundo período (29-19,m.43).

Pascual empezó sus rotaciones dando descanso a sus piezas clave. Además, Gonzalo Pérez de Vargas le tomó la medida a Vailapau desde los 7 metros y le paró dos penaltis casi seguidos, de los tres que neutralizó este jueves.

El extremo izquierdo Casper Mortensen, que jugó un gran partido, con 7 tantos, dio la máxima ventaja al Barça (34-21, m.51) ante un rival que aguantó bien en la segunda mitad merced a la efectividad de Viacheslav Shumak y Sandro Obranovic.

Pero poco más pudo hacer ante un Barça muy superior y que llegará a Colonia con 18 victorias en 18 encuentros en la Liga de Campeones de esta temporada.

- Ficha Técnica:

40 - Barça: (21+19) Gonzalo Pérez de Vargas (1); Áleix Gómez (6,2p), Mem (5), Fábregas (3), Thiagus Petrus (-), N' Guessan (1), Álex Pascual (3) -siete inicial-. Palmarsson (2), Dolenec (3), Makuc (2), Mortensen (7,2p), Janc (5), Lángaro (-), Sorhaindo (-), Frade (2) y Möller (p.s).

28 - Meshkov Brest (13+15): Pesic (Usik,m.52 a 60); Vailupau (7,3p), Vranjes (2), Skube (-), Malus (2),Santalov (-), Yurynok (1) -siete inicial- Shumak (4), Obranovic (5), Budzeika (1), Razgor (3), Viarheichyk (1), Baranau (1), Silko (1) y Tamashuk (-).

Marcador cada cinco minutos: 2-2, 7-5, 9-7, 13-9, 18-12, 21-13 (descanso); 23-16, 27-18, 30-20, 33-21, 37-24 y 40-28 (final).

Arbitros: Péter Horváth (HUN) y Balázs Marton (HUN). Excluyeron a Alex Pascual (m.10), Sorhaindo (m.46) y Fábregas (m.56), por el Barça; y a Yurynok (m.8) y Shumak (m.43), del Meshkov Brest.

Incidencias: Encuentro de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones disputado en el Palau Blaugrana de Barcelona con unos 900 espectadores en las gradas (aforo limitado a 1.000).